Powyborczy sondaż. Jedna partia wyraźnie traci poparcie

Pracownia United Surveys zbadała preferencje polityczne Polaków po wyborach, które odbyły się 15 października. Wyniki nie są znacząco różne od tych, jakie partie polityczne uzyskały przy urnach. Największą zmianą jest poważny spadek notowań Lewicy, która straciła niemal 5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem tej pracowni.

Sondaż powyborczy

Najwięcej wskazań zdobyło Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chciałoby w tej chwili głosować 32,8 proc. anektowanych. To mniej o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem sprzed wyborów. Drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska z wynikiem 29,9 proc. (wzrost o 1,8 pkt. proc.). Trzecia Droga uzyskała wynik 18,7 proc., co stanowi wzrost poparcia aż o 9,3 pkt. proc.

Konfederacja zdobyła 6,5 proc. wskazań (spadek o 1,9 pkt. proc.) a Lewica - tylko 5,4 proc. To mniej o 4,8 pkt. proc.

Inne partie zdobyły 3,5 proc. głosów. 3,2 proc. respondentów nie wie, na kogo oddałoby swój głos. Frekwencja wyniosła 61,9 proc.

Wybory

W wyborach parlamentarnych 15 października Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 35,38 proc. głosów (194 mandaty), zaś na drugim miejscu uplasowała się Koalicja Obywatelska z 30,7 proc. poparcia (157 mandatów).

Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga z wynikiem 14,4 proc. (65 mandatów), czwarte Nowa Lewica - 8,61 proc. (26 mandatów), a piąte Konfederacja, która zdobyła 7,16 proc. głosów (18 mandatów).

Choć wybory wygrało PiS, to opozycja zdobyła większość mandatów i szykuje się do przejęcia władzy. Na listy KO, TD i NL oddano łącznie 53,71 proc. głosów. Poprzedni rekord (50,5 proc.) zanotowały ex aequo koalicje PO-PSL w 2007 r. i SLD-PSL w 2001 r.

15 października na PiS zagłosowało 7,6 mln Polaków, natomiast na listy dotychczasowej opozycji - 11,2 mln. To o ponad 3 mln więcej, niż uzyskały PiS w 2019 r. oraz PO-PSL w 2007 r.

Czytaj też:

"Naraziłby się na śmieszność. Wyborcy by nie zrozumieli". Nowe doniesienia z obozu PiSCzytaj też:

Co z Polską pod rządami opozycji? Niepokojące słowa Jakiego