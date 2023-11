Porzucić czy zostawić zasadę jednomyślności w UE? Poseł KO stawia sprawę jasno

W Parlamencie Europejskim będzie głosowania propozycja daleko idących zmian unijnych traktatów (Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii). To jeden z etapów bezprecedensowej reformy ustrojowej w historii wspólnoty.

Przeciwnicy reformy uważają, że państwa członkowskie zostaną sprowadzone do roli landów, w praktyce zarządzanych centralnie z Brukseli. Jednym z argumentów takiego akurat wnioskowania jest zawarte w propozycji zniesienie zasady jednomyślności w głosowaniach w wielu dziedzinach.

Wiśniewska: Odejście od zasady jednomyślności niezbędne

W polskim Sejmie do tej pory niewiele mówiło się o tym temacie. Warto odnotować jednak, że pod koniec października Donald Tusk powiedział, że jest sceptyczny wobec wielu propozycji zmian unijnych traktatów, choć nie sprecyzował, o które konkretnie punkty forsowanej w Brukseli reformy chodzi.

Być może nie wszyscy politycy ugrupowania do końca podzielają takie stanowisko. Reporter telewizji internetowej "wPolsce" poprosił o opinię parlamentarzystkę Koalicji Obywatelskiej Aleksandrę Wiśniewską. – Odejście od zasady jednomyślności to dobry pomysł, czy zły kierunek dla UE? – zapytał.

– Podejrzewam, że w niektórych głosowaniach będzie to niezbędne. Szczególnie, biorąc pod uwagę ekspansję państw Unii Europejskiej. Jeżeli będzie nas dużo więcej, niż jest teraz, to nie możemy pozwolić sobie, żeby pojedyncze państwa, takie jak np. Węgry Orbana, które skręcają w kierunku ewidentnie autorytarnym, czy hybrydowym, czy populistycznym, sabotowały inne państwa na poziomie europejskim. A takie liberum veto oczywiście jest wysoce prawdopodobne w wypadku zasady jednomyślności – odpowiedziała poseł KO.

Temat zmiany traktatów w Sejmie

We wtorek posłowie klubu PiS złożyli w Sejmie projekt uchwały, dotyczącej "zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Podczas dyskusji doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy politykami wszystkich klubów parlamentarnych. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że zgodnie z regulaminem projekt zostanie skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Klub PiS chciał, by temat został rozpatrzony na sali obrad jeszcze we wtorek.

