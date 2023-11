Traktaty UE. Zalewski skrytykował PiS, ale z jednym się zgodził

Posłowie klubu PiS złożyli w Sejmie projekt uchwały, dotyczącej "zatrzymania niebezpiecznych dla Rzeczypospolitej Polskiej zmian Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej".

Następnie, w trakcie obrad Sejmu parlamentarzyści dyskutowali nad wnioskiem formalnym, by Sejm jeszcze we wtorek zajął stanowisko wobec zmian unijnych traktatów. Już jutro w Parlamencie Europejskim będzie bowiem głosowania propozycja daleko idących zmian unijnych traktatów (Traktatu o Unii i Traktatu o Funkcjonowaniu Unii).

PiS przeciwny zmianie traktatów

W imieniu PiS głos zabrał m.in. minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk. W kilkunastominutowym wystąpieniu polityk zwrócił uwagę, że forsowanych zmian traktatowych jest bardzo wiele, a sprawa w fundamentalny sposób dotyczy suwerenności Polski. Szynkowski vel Sęk wskazał m.in., że ochrona środowiska, polityka klimatyczna, i bioróżnorodność staną się kompetencjami wyłącznymi UE. Polityk mówił też o kwestii planowanego przez Brukselę dzielenia kompetencji państw członkowskich m.in. w zakresie ochrony granicy, polityki zagranicznej, obronnej czy zdrowotnej.

Minister wspomniał również zagrożeniach związanych z zastąpieniem głosowań jednomyślnych większościowymi w wielu obszarach, a także o przyszłych zmianach traktatów, które nie będą już podejmowane jednomyślnie. – Oznacza to, że Polska będzie mogła zostać związana umową międzynarodową, której nie będzie sygnatariuszem – powiedział, dodając, że forsowane w UE zmiany mają charakter bezprecedensowy. – Nie było jeszcze tak daleko idącej zmiany – zaznaczył.

Zalewski: PiS uczynił z UE swojego wroga

Z przedstawicielami PiS-u nie zgodził się reprezentujący klub Polska 2050 Paweł Zalewski.

– PiS uczynił z Unii Europejskiej swojego wroga, całkowicie wbrew interesowi naszego narodu. Bo suwerenność Polski można wzmacniać i rozwijać dzięki obecności w Unii Europejskiej i to nie jest przypadek, że dzisiaj tysiące Ukraińców ginie po to, aby mieć możliwość członkostwa w Unii Europejskiej. Czegoś, z czego wy uczyniliście przedmiot nienawiści w polskiej polityce – mówił Zalewski.

Poseł ocenił, że Unia Europejska jest symbolem nieudolności rządu PiS. – Żadnego ważnego interesu Polski nie potrafiliście w niej rozwiązać – powiedział, kierując wzrok w stronę ław klubu partii Jarosława Kaczyńskiego.

Propozycja daleko idąca

– Natomiast ta uchwała, ten projekt, ale co ważniejsze, ta propozycja komisji konstytucyjnej, która będzie głosowana w Parlamencie Europejskim jutro, jest bardzo daleko idąca i bardzo ważna. W tej sali są jej zwolennicy i przeciwnicy. I muszę powiedzieć, że to, co proponujecie, aby z poważnej dyskusji na temat polskiego stanowiska wobec komisji konstytucyjnej i być może Parlamentu Europejskiego, czynicie hucpę. Dlatego, że zapomnieliście, jak powinna wyglądać normalna procedura w tej izbie. Od rozpatrzenia takich uchwał jest Komisja Europejska – mówił polityk, wyrażając nadzieję, że właśnie w komisji kwestia traktatów zostanie omówiona w pierwszej kolejności.

– Wnoszę o głos przeciwny wobec tej propozycji i wnoszę o przejście, o zmianę prowadzenia obrad w taki sposób, aby przejść już do głosowania – powiedział Zalewski.

Wniosek Zalewskiego uzyskał poparcie większości na sali obrad. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (już wcześniej) poinformował, że projekt zostanie skierowany do sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

