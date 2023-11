Kochanowski przywrócony

Mowa o Antonim Liberze, który skutecznie i z dużą siłą organizacyjną siłą przebicia realizuje od lat swój program translatorski, nie ograniczając się bynajmniej do czernienia papieru. Przygotowuje on serię tłumaczeń tworzonych właśnie z myślą o teatrze (Sofokles, a ostatnio Homer), trafiających nieustannie do produkcji. Obok Agnieszki Lubomiry Piotrowskiej, przekładającej głównie z rosyjskiego, Libera jest chyba najczęściej dziś wystawianym w teatrach tłumaczem.