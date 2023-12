Test "Do Rzeczy": Nissan Townstar Van

Do testów wzięliśmy tym razem auto, które ma z założenia „zelektryzować przyszłość” wielu firm. Nissan Townstar Van rzeczywiście ma kilka poważnych zalet: bezemisyjny napęd, dzięki czemu może wjeżdżać praktycznie do każdego zakątka dużego miasta, zasięg maksymalny wynoszący ok. 300 km w cyklu mieszanym i dużo ładniejszy wygląd od swego poprzednika Nissana e-NV200.

Testowany model zaskakująco dobrze wygląda również w środku. Kabina przypomina bowiem bardziej auta osobowe niż wyłącznie użytkowe i do bólu funkcjonalne dostawczaki.