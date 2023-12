Prezes PiS zapowiada manifestację w obronie mediów publicznych

W środę minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości jest to działanie bezprawne i należy się mu przeciwstawić. Z tego powodu 11 stycznia w Warszawie PiS organizuje demonstrację przeciwko decyzjom rządu Donalda Tuska w sprawie mediów publicznych. Kaczyński dodał, że liczy na to, iż będzie ona "okazała".

Prezes PiS chce także, aby po zmianie władzy doszło do uporządkowania kwestii związanych z TVP oraz Polskim Radiem i PAP.

– Po kolejnej zmianie, po kolejnych wyborach, mam nadzieję zwycięskich dla sił demokratycznych, tych naprawdę demokratycznych, a nie tych, które się tak deklarują, będzie trzeba dokonać tutaj bardzo daleko idących zmian, stworzyć jakiś akt, który będzie zastępował ten, który w gruncie rzeczy został odrzucony poprzez praktyki obecnego rządu – powiedział w rozmowie na antenie TV Republika.

Interwencje posłów PiS

W trakcie rozmowy polityk został również zapytany o interwencje posłów PiS w siedzibach TVP oraz PAP. Kaczyński bronił tych decyzji, wskazując, że istnieją "wszelkie przesłanki do tego, żeby tego rodzaju funkcje kontrolne były podejmowane" i to nawet "w tak radykalny sposób".

– One służą temu, by zapobiegać łamaniu prawa, a w tej chwili to łamanie prawa następuje w sposób wyjątkowo wręcz intensywny i to nie jest przypadek, to nie jest błąd jakiegoś urzędnika, czy też jego zła wola. To jest polityka rządu – podkreślił.

– Łamanie prawa, ale także obyczajów parlamentarnych jest po prostu stałą praktyką tej ekipy. Tutaj właściwe wszystko, co stanowiło podstawę do funkcjonowania, czasem lepszego, czasem gorszego, ale jednak jakiegoś porządku konstytucyjnego zostało podeptane – dodał prezes PiS.

