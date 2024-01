Koalicja Tuska bierze się za Trybunał Konstytucyjny. "To bardzo trudne, ale możliwe"

Joński, który mówił w TVN24 między innymi o stanie wymiaru sprawiedliwości w Polsce, stwierdził, że jedną z podstawowych spraw jest to, żeby "naprawić Trybunał Konstytucyjny".

– Będzie przedstawiona propozycja, jak to zrobić, bo żeby zbudować państwo prawa i uczciwe państwo, to ten trybunał musi być naprawiony – przekonywał.

Joński: W TK nie mogą zasiadać politycy

– Oni (PiS) zrobili wszystko przez ostatnie lata, żeby udowodnić, że ten trybunał musi być naprawiony. Na pewno nie może być polityków zasiadujących w trybunale – dodał. Tłumaczył, że "żeby odbudować wiarygodność (...) trzeba to zrobić precyzyjnie i dobrze".

– Zależy nam na tym, żeby ludzie po tej zmianie uwierzyli, że jest to takie ciało, które jest potrzebne, które nie jest na telefon, które nie jest po to, żeby chronić swoich kolegów, które faktycznie ma ogromną wiarygodność. To będzie bardzo trudne, ale to jest możliwe – powiedział Joński.



Bodnar usunął prokuratura krajowego. "Nie miał innego wyjścia"

Komentując zmiany w Prokuraturze Krajowej związane z próbą odwołania prokuratora krajowego Dariusza Barskiego, polityk KO stwierdził, że prokurator generalny Adam Bodnar "nie miał innego wyjścia" i że "miał 100 procent racji w swojej decyzji".

– Jeśli nieprawnie został powołany prokurator krajowy, to przecież nie mógł dalej pełnić tej funkcji – ocenił Joński. Jego zdaniem "na szczęście tutaj przepisy nie są łamane", a "jeśli ktokolwiek złamał przepisy, to ten, który powoływał pana Barskiego w 2022 roku".



Zgodnie z ustawą Prawo o prokuraturze, prokuratora krajowego odwołuje premier na wniosek prokuratora generalnego za pisemną zgodą prezydenta. Andrzej Duda nie wyraził zgody ani na odwołanie prokuratora krajowego, ani nie wyraził opinii w sprawie powołania nowego.

Według prezydenta zgodnie z obowiązującymi przepisami prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski.

