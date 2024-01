Zandberg: Tutaj nie da się uciec od ocen

W środę posłowie głosowali nad złożonym przez Lewicę wnioskiem o pozbawienie Konfederacji miejsca w prezydium Sejmu. To pokłosie skandalu z udziałem Grzegorza Brauna, który w grudniu ubiegłego roku za pomocą gaśnicy zgasił świece chanukowe ustawione na sejmowym korytarzu.

Ostatecznie Bosak pozostał w fotelu wicemarszałka izby. Za jego odwołaniem głosowało jedynie 32 posłów. Przeciw było 77, 152 posłów wstrzymało się od głosu. Polityk podziękował wszystkim klubom za ich decyzję.

"Nie da się uciec od ocen"

Politycy Lewicy nie kryli rozczarowania wynikiem głosowania. Jak mówił w czwartek Adrian Zandberg z partii Razem "nie mieliśmy wątpliwości, że pan Bosak powinien przestać pełnić rolę wicemarszałka Sejmu".

– A nie mieliśmy tych wątpliwości ze względu na to, co nastąpiło po skandalicznym zachowaniu pana Brauna. Mam na myśli zarówno to, że pan Bosak poszedł, żeby panu Braunowi podać rękę w ławach sejmowych, jak i to, że pan Bosak nie poparł ukarania pana Brauna – powiedział poseł na antenie Radia Zet.

Jego zdaniem, w całej tej sytuacji "nie da się uciec od ocen", które są "jednoznaczne". – To znaczy panowie z Konfederacji, którzy lubią udawać torysów w starym stylu i twierdzić, że są konserwatystami, no pokazali, że są w jednym szeregu z panem Braunem, to był ich wybór – stwierdził.

Zandberg: To budżet Morawieckiego

Poseł odniósł się także do przyjęcia przez Sejm budżetu na przyszły rok. Jak powiedział, jest to "budżet Morawieckiego", w którym są "rzeczy do poprawki".

– W Polsce mamy taką chronologię, że kiedy zmienia się władza, to ten budżet, który obowiązuję przez pierwszy rok. To w dużym stopniu jest budżet przygotowany przez poprzedników, więc ja nie będę ukrywać, że są tam rzeczy, które dla mnie są no do poprawki – stwierdził.

