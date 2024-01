Listy do redakcji (5)

"Choinka a sprawa polska”, Sławomir Koper, „DRz” nr 1/2024 […]

Historia choinki ma ponad 1200 lat i związana jest z misyjną działalnością św. Bonifacego na terenach germańskich sąsiadujących z ziemiami wschodnio- -frankońskimi. Do narodzin choinki doszło po roku Pańskim 719, kiedy to angielski mnich Wynfryd z zakonu benedyktynów, mając błogosławieństwo papieża Grzegorza II oraz list polecający od niego do (wtedy jeszcze tylko) króla Franków Karola Wielkiego, pod nowym imieniem Bonifacy zaczął swą działalność misyjną, a przed rokiem jego męczeńskiej śmierci (764) z rąk Fryzyjczyków (na terenie dzisiejszej Holandii).