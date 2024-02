Tusk: Podjęliśmy decyzję w sprawie zapory na granicy z Białorusią

Szef rządu spotkał się w piątek z premierem Finlandii. Podczas wspólnej konferencji prasowej Tusk zapowiedział zmiany dotyczące zapory na granicy Polski z Białorusią.

Granica z Białorusią. Tusk o modernizacji zapory

– Kilkadziesiąt godzin temu wspólnie z ministrem spraw wewnętrznych podjęliśmy decyzję o szybkiej modernizacji naszej zapory granicznej z Białorusią. Przeznaczymy na to adekwatne środki – oświadczył.

– Chcemy koordynować razem z Finlandią prace na granicach, ponieważ jeśli granice z Rosją i Białorusią naprawdę mają być szczelne, musimy wziąć za to wspólną odpowiedzialność – Finlandia, Polska, ale także kraje bałtyckie. Nie może być słabych ogniw w tym łańcuchu – oświadczył Tusk.

– Jesteśmy także zainteresowani reformą prawa azylowego w związku z tym, że dzisiejsze środowisko prawne w Unii Europejskiej jest nieadekwatne do zagrożeń, jakie wytworzyła polityka Rosji i Białorusi w tej kwestii – ocenił.

Premier: Polska i Finlandia mają wspólny problem do rozwiązania

Dodał, że Polska i Finlandia mają "wspólny problem do rozwiązania", jakim są straty ponoszone przez regiony przygraniczne obu krajów. – Zarówno przygraniczne z Rosją tereny Finlandii poniosły duże straty gospodarcze m.in. związane z turystyką. Mamy dokładnie ten sam problem w Polsce. Właściwie cała granica północna i wschodnia Polski to są tereny, które bardzo dużo straciły w związku z polityką rosyjską, białoruską i wojną w Ukrainie przede wszystkim – podkreślił.

Zapowiedział, że Polska wspólnie z Finlandią "będzie działać na rzecz zaangażowania środków europejskich we wsparcie regionów poszkodowanych, bezpośrednio i pośrednio, przez agresywną politykę naszych wschodnich sąsiadów".

Zwiększenie nakładów na obronność i budowa obrony cywilnej

– Rozmawialiśmy także o potrzebie wzmocnienia współpracy fińsko-polskiej, bilateralnie i w Europie, na rzecz zwiększenia możliwości produkcyjnych naszych przemysłów obronnych – oświadczył premier. Dodał, że Polska ma "dobrą i długą tradycję" współpracy z Finlandią w dziedzinie uzbrojenia.

– Finlandia i Polska mają absolutne przekonanie, że dzisiaj cała Europa musi zwiększyć, i to wielokrotnie, nakłady i wysiłki na rzecz odbudowy przemysłu obronnego. Finlandia i Polska są gotowe, żeby w tym aktywnie uczestniczyć. Mówimy tutaj o radykalnym wzroście, jeśli chodzi o nakłady i działania w skali europejskiej. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości – podkreślił Tusk.

– Europa, Finlandia i Polska muszą być przygotowane także na te najgorsze scenariusze. Jesteśmy świadomi, że Europa musi być w stanie mobilizować swoje siły i środki, tak aby nie czuć się zastraszoną przez militarną potęgę Rosji – powiedział.

Tusk podziękował premierowi Orpo za gotowość do współpracy "najnowocześniejszej" obrony cywilnej. – My zaczynamy, po paru latach zaniechań. Bardzo byśmy chcieli unowocześnić i odbudować wszystkie możliwe związane z obroną cywilną. To jest i infrastruktura, treningi, szkolenia, procedury – wyliczał.

Protest rolników. "Będę interweniował na poziomie europejskim"

Dodał, że poinformował premiera Finlandii o sytuacji na granicy Polski z Ukrainą i protestach rolników. Podkreślił, że Polska i Finlandia są bardzo zaangażowane w pomoc Ukrainie. Jesteśmy wzorowymi przykładami, jak pomagać Ukrainie w czasie wojny. –Równocześnie zdajemy sobie sprawę, że wojna nie może stać się powodem takich drastycznych szkód, jakie ponosi dzisiaj polskie rolnictwo – powiedział premier.

– Będziemy musieli podejmować tu, w kraju decyzje na rzecz ochrony polskiego rolnictwa wobec nierównej konkurencji z produktami rolnymi płynącymi zza wschodniej granicy, głównie z Ukrainy. Będę tutaj interweniował na poziomie europejskim. Dziękuję bardzo za zrozumienie naszej sytuacji. To nie jest łatwa sytuacja. Mamy prawo oczekiwać od naszych partnerów europejskich, od UE jako całości, zwiększenia zakresu pomocy i ochrony europejskiego rolnictwa, w tym przede wszystkim polskiego rolnictwa. Ja będę tutaj bardzo konsekwentny – zapowiedział Tusk.

