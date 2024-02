Rolnicy w centrum Wrocławia. Strajkują pod siedzibą Parlamentu Europejskiego

Powodami protestu rolników są forsowana przez Komisję Europejską polityka Zielonego Ładu oraz zalew europejskich rynków produktami rolnymi położonych na Ukrainie międzynarodowych agroholdingów zamiast bazowania w poszczególnych krajach na rodzimej produkcji.

Protest we Wrocławiu

W czwartek rolnicy zgromadzili się w centrum Wrocławia. Rolnicze traktory ustawiono przed siedzibą Parlamentu Europejskiego oraz urzędami – marszałkowskim i wojewódzkim.

Na miejscu ma być ponad 300 traktorów. Utrudnienia są także w okolicy ul. Widok, która została zablokowana, podała Polska Agencja Prasowa.

Od 9 lutego rolnicy blokują m.in. al. Jana III Sobieskiego na osiedlu Psie Pole, utrudnienia są także w ruchu na Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

twittertwitter

Placówka PE obrzucona jajkami

Jak przekazała dziennikarka Radia ZET protestujący obrzucili budynek Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego jajkami. W ruch poszły też race.

Interweniowała policja. "Zgromadzenie zostało rozwiązane przez służby po tym jak uczestnicy odpalili petardy i race i obrzucili biura KE jajkami. Policja zaapelowała do zgromadzonych o rozejście się.

Strajk generalny rolników

Przed rozpoczęciem protestów polscy rolnicy wielokrotnie prowadzili strajki ostrzegawcze i tłumaczyli, że napływ produktów z Ukrainy nie jest kontrolowany i nie podlega unijnym regulacjom, co dodatkowo potęguje nieuczciwą konkurencję ze strony położonych na Ukrainie agroholdingów.

Rolnicy wezwali premiera Tuska, by natychmiastowo zamknął polską granicę z Ukrainą do czasu aż zostanie stworzona możliwość kontrolowania wszystkich towarów wjeżdżających do Polski z tego kraju. Następnie, jak postulują, należałoby wprowadzić systemowe rozwiązania w tym zakresie. Rolnicy podnoszą także kwestie dotyczące, jak twierdzą, toksyczności i niższej jakości żywności z Ukrainy.

Zielony Ład zamiast rolnictwa?

Protesty rolników trwają w kilkunastu krajach Europy. Fala strajków przetacza się m.in. przez Niemcy, Francję, Polskę, Hiszpanię, Portugalię, Belgię, Holandię, Rumunię, Irlandię, Łotwę, Litwę, Węgry, Włochy czy Grecję.

Wspólnym mianownikiem wszystkich tych wystąpień jest prowadzona przez Unię Europejską w imię ideologii klimatycznej polityka Zielonego Ładu.

Czytaj też:

Przeworska: Rolnicy doszli do ściany. Eurokraci próbują ich oszukaćCzytaj też:

Wzrost importu zboża z Ukrainy o dziesiątki tysięcy procent. Konfederacja chce komisji śledczejCzytaj też:

Ukraiński ekonomista wyzywa polskich rolników. "Leniwi nieudacznicy i frajerzy"