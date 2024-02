Bocheński recenzuje konwencję KO. "Kazanie pastora Tuska"

W sobotę w Warszawie Koalicja Obywatelska zainaugurowała kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi. Głos zabrali m.in. premier, szef PO Donald Tusk oraz ubiegający się o reelekcję prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.

– Warszawa nikomu nie wybacza, kto na Warszawie próbuje budować swoją karierę polityczną – to się nigdy nie uda – stwierdził Trzaskowski, odnosząc się do kandydata PiS na wybory samorządowe, Tobiasza Bocheńskiego, który pochodzi z Łodzi.

Bocheński: Tusk jak pastor, Trzaskowski jak pułkownik

Bocheński, były wojewoda mazowiecki, nie pozostawił tych słów bez odpowiedzi.

"Za nami konwencja polityczna Koalicji Obywatelskiej w Warszawie. Wpierw było długie kazanie pastora Tuska o dobru i złu, zaś później pułkownik Trzaskowski zagrzewał wszystkich do boju. Premier Tusk doszedł do wniosku, że wszyscy Polacy, którzy nie popierają KO to siły zła. Jaki autor, taki 'Władca pierścieni'. Prezydent Trzaskowski ewidentnie kwitł, ponieważ był na wiecu partyjno-politycznym, a nie na spotkaniu z warszawiakami" – ocenił polityk PiS.

"Dowiedzieliśmy się że PiS to większa plaga, niż pandemia i wojna na Ukrainie. Btw. trzeba być nieźle odklejonym od rzeczywistości by coś takiego powiedzieć. Prezydent Trzaskowski opisując to co uważa za swoje osiągnięcia, chyba naprawdę wierzy, że odbudował Warszawę po Hannie Gronkiewicz-Waltz. W jednym się z panem Trzaskowskim zgadzam: te wybory są o tym by oddać władzę warszawiakom. Miłego sobotniego popołudnia!:)" – tak Tobiasz Bocheński zakończył swój wpis.

7 i 21 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Polacy wybiorą m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Najbardziej prestiżowa rywalizacja będzie miała miejsce w stolicy kraju.

W Warszawie kandydują: obecny prezydent Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska), Rafał Bocheński (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Magdalena Biejat (Lewica). Spekuluje się, że kandydatem Konfederacji będzie Przemysław Wipler.

