Cień Radnot

Tutaj 6 grudnia 1656 r. podpisano traktat pomiędzy królem Szwecji Karolem X Gustawem a księciem Siedmiogrodu, w obrębie którego znajdowało się wówczas miasto, Jerzym II Rakoczym. Zakładał on wspólne prowadzenie wojny przeciwko Rzeczypospolitej, a także podział jej terytoriów. Dlatego Władysław Konopczyński uznał, że był to traktat rozbiorowy Rzeczypospolitej, złowroga zapowiedź zagłady Korony i Litwy, która nadeszła 120 lat później. Do dziś narosło wokół niego bardzo dużo niejasności. Spróbujmy wyprostować niektóre z nich.