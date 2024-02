"Zachowanie premiera Ukrainy jest bezczelne". Kłótnia polityków w telewizji

Goście programu "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News komentowali sytuację na polsko-ukraińskiej granicy i słowa premiera Ukrainy. Denys Szmyhal oświadczył, że sprawa odblokowania granicy powinna zostać rozwiązana do 28 marca, w przeciwnym razie Ukraina może zastosować środki odwetowe na przejściach granicznych.

Drogi i tory kolejowe prowadzące do punktów kontrolnych na granicy z Ukrainą blokują protestujący rolnicy. Premier Donald Tusk zapowiedział, że granica z Ukrainą zostanie wpisana na listę infrastruktury krytycznej państwa.

Tyska: Zachowanie premiera Ukrainy jest bezczelne

– Zachowanie premiera Ukrainy jest bezczelne. To ilustracja powiedzenia: daj komuś palec, a weźmie całą rękę – oświadczył Stanisław Tyszka, poseł Konfederacji.

– Co to jest za retoryka? Niech pan idzie na wojnę i niech pan powie to Ukraińcom – zareagował Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy i wiceminister sprawiedliwości.

– Gdyby nie pomoc Polski Ukraina przegrałaby wojnę z Rosją – argumentował polityk Konfederacji, zwracając uwagę, że Polska jest głównym szlakiem transportu wsparcia militarnego i humanitarnego. – Macie psi obowiązek bronić polskich rolników i polskich konsumentów – podkreślił.

Śmiszek: Konfederacja wpisuje się w putinowską retorykę

– Wzrusza mnie, jak Konfederacja mówi, jak Polska pomogła Ukrainie (...) To wy jesteście jedyną partią, która w sposób otwarty staje przeciw Ukrainie i wpisuje się w putinowską retorykę – ripostował Śmiszek.

– Kłamie pan – odpowiadał Tyszka. – Po co pan kłamie? – dopytywał.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Aleksandra Gajewska przypomniała, że podczas ostatniego posiedzenia Sejmu poseł Konfederacji Krzysztof Braun wyszedł z sali podczas uczczenia pamięci ofiar rosyjskiej agresji na Ukrainę. – Wstyd – oceniła.

– Jeśli ktokolwiek zarzuca koalicji hipokryzję, to powinien uderzyć się w swoje piersi – stwierdził Śmiszek.

– Zarzucam wam, że bardziej kochacie Ukrainę niż Polskę – oświadczył Tyszka. Jak dodał, wszystkie ugrupowania obecne w Sejmie były za otwarciem granicy z Ukrainą, tylko nie Konfederacja. – Jak to możliwe, że nie przewidzieliście tego, że to zaszkodzi polskiemu rolnictwu? – pytał.

Czytaj też:

Druga rocznica wojny na Ukrainie. Zełenski odpowiada Tuskowi