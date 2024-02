Magdalena Środa oskarża rolników o kontakty z faszystami

Protesty rolników trwają od kilku tygodni w Europie, także w Polsce. Polscy hodowcy protestują nie tylko przeciw unijnemu Zielonemu Ładowi, ale także napływowi produktów rolnych z Ukrainy. Na wtorek zapowiedziano "marsz gwieździsty" na Warszawę. Polscy rolnicy blokują przejścia graniczne, co skłoniło rząd do uznaniu tych przejść, a także dróg dojazdowych do nich za elementy infrastruktury krytycznej.

Obecnie obowiązuje wprowadzone jeszcze przez rząd PiS embargo. Obejmuje ono pszenicę, kukurydzę, rzepak i słoneczniki. Minister rolnictwa w rządzie Donalda Tuska zapowiedział, że embargo nie zostanie zniesione do czasu wypracowania zadowalających Polskę rozwiązań w ramach UE i w relacjach z Kijowem.

Środa oskarża rolników

Wykładowca UW Magdalena Środa oskarża rolników o to, że "przedkładają swój interes ekonomiczny nad sprawy życia i śmierci naszych sąsiadów". Jej zdaniem rolnicy "są manipulowani przez Rosję" i stanowią "bogatą i roszczeniową klasę".

Jej komentarz na Facebooku spotkał się z dużą falą krytyki, czym zdziwiona była sama Środa. W kolejnym wpisie stwierdziła, że jej atak na rolników wywołał u niektórych "chęć zlinczowania" jej.

Środa podkreśliła, że nie akceptuje formy strajków, przekonując, że na protestach dochodzi do palenia ukraińskich flag oraz "namawiania Putina, by położył kres Brukseli". Do tego krytykowała "bliskie kontakty rolników z faszystami", jednak nie sprecyzowała, kogo dokładnie ma na myśli.

"Mój brak akceptacji odnosi się do formy strajków, zapewne uciążliwej i przykrej dla wielu rolników: palenie ukraińskich flag, namawianie Putina, by położył kres Brukseli, bliskie kontakty rolników z faszystami, marnowanie żywności przez wyrzucanie jej na tory, nienawiść i podatność na manipulacje – nie sprzyjają pozytywnemu obrazowi słusznych skądinąd roszczeń rolników" – napisała.

