Wójcik: Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego są nieusuwalni

DoRzeczy.pl: Podczas najbliższego posiedzenia Sejmu mamy mieć pracę nad uchwałą w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącą m.in. sędziów powołanych w poprzednich kadencjach. Czego możemy się spodziewać?

Michał Wójcik: Jeśli jest prawdą to, co podają media, co jest w środku uchwały, to należy przyjmować to jako zamach na kolejną, bardzo ważną instytucję w państwie. To przecież Trybunał Konstytucyjny ocenia konstytucyjność ustaw. Wiadomo, że rządzący robią wszystko, by ten organ skompromitować, w związku z tym używają sformułowania „dublerzy”. Być może i takie sformułowanie będzie w uchwale. Po drugie, nie ma możliwości, żeby ta uchwała wywołała jakieś skutki. Uchwała nie ma mocy wiążącej. Informacje medialne mówią, że w uchwale ma być zwrot „apelują do sędziów”. Nie widzę problemów, by apelować. Jednak wiadomo, że sędziowie są nieusuwalni, są niezawiśli, a sam Trybunał jest niezależny. To byłby zamach, gdyby próbowali pozbawić funkcji sędziów, którzy są tam zgodnie z polską konstytucją, zgodnie z polskimi przepisami prawa. Nie ma żadnych „dublerów” w Trybunale Konstytucyjnych. To groźna uchwała i na pewno będziemy przeciw.

To kolejny proces anarchizacji prawa?

Po prokuraturze próbują kompletnie zrujnować Trybunał Konstytucyjny. Widać, że próbują wszelkimi sposobami podważyć pozycję sędziów Trybunału. Nie ma żadnych prawnych podstaw do tego, by podważać pozycję jakiegokolwiek sędziego. A apelować można o wszystko. Niech więc apelują o, co tylko chcą.

