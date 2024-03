Zaskakujący apel biskupów: Głosować tak, by promować projekt europejski

W opublikowanym dziś oświadczeniu COMECE zaznacza, że opowiada się za projektem Europy zjednoczonej w różnorodności, silnej, demokratycznej, wolnej, pokojowej, dostatniej i sprawiedliwej. „Wszyscy jesteśmy wezwani do kontynuowania go również poprzez oddanie naszego głosu i odpowiedzialny wybór posłów do PE, którzy będą reprezentować nasze wartości i pracować na rzecz wspólnego dobra w następnym Parlamencie Europejskim” – stwierdza COMECE.

Biskupi apelują

Biskupi zauważają, że Europa i Unia Europejska przeżywają dziś trudne i niepewne czasy, z szeregiem kryzysów w ostatnich latach i prawdziwymi wyzwaniami, którym należy stawić czoła w najbliższej przyszłości, takimi jak wojny w Europie i krajach sąsiednich, migracja i azyl, zmiany klimatyczne, rosnąca cyfryzacja i wykorzystanie sztucznej inteligencji, nowa rola Europy w świecie, rozszerzenie Unii Europejskiej i zmiana traktatów itp.

„Aby stawić czoła tym kluczowym wyzwaniom w świetle wartości leżących u podstaw Unii Europejskiej i zbudować lepszą przyszłość dla nas i następnych pokoleń, nie tylko w Europie, ale także na całym świecie, potrzebujemy odważnych, kompetentnych i kierujących się wartościami polityków, którzy naprawdę dążą do dobra wspólnego” – czytamy w dokumencie.

"Zaangażujmy się w projekt europejski"

COMECE zachęca do starannego rozeznania, zwracając uwagę, że w tym celu należy uwzględnić różne czynniki. „Ważne jest, aby głosować na ludzi i partie, które wyraźnie popierają projekt europejski i co do których mamy uzasadnione przekonanie, że będą chciały promować nasze wartości i naszą ideę Europy, takie jak poszanowanie i promowanie godności każdej osoby ludzkiej, solidarność, równość, rodzina i świętość życia, demokracja, wolność, pomocniczość i ochrona środowiska naturalnego człowieka” – wskazują biskupi.

Zaznaczają, iż zdają sobie sprawię, że Unia Europejska nie jest doskonała, i że wiele jej propozycji politycznych i legislacyjnych nie jest zgodnych z wartościami chrześcijańskimi i oczekiwaniami wielu jej obywateli, „ale wierzymy, że jesteśmy wezwani do wnoszenia do niej wkładu i ulepszania jej za pomocą instrumentów, które oferuje demokracja!” – podkreśla COMECE.

Biskupi zwracają się także do wielu młodych, którzy będą głosować w nadchodzących wyborach po raz pierwszy. Zachęcają ich do skorzystania z prawa głosu i budowania Europy, która zabezpieczy ich przyszłość i odpowie na ich najbardziej autentyczne aspiracje. „Zachęcamy również młodych europejskich katolików, którzy odczuwają powołanie do zaangażowania się w politykę, aby podążali za tym wezwaniem, przygotowując się odpowiednio, zarówno intelektualnie, jak i moralnie, aby wnieść wkład do wspólnego dobra w duchu służby na rzecz społeczności” – napisali biskupi. „Zaangażujmy się w projekt europejski, który jest naszą przyszłością, także poprzez odpowiedzialne głosowanie w nadchodzących wyborach!” – zaapelowali.

