Korneluk nowym PK? Jaki: Apeluję do wszystkich, którzy mają poczucie przyzwoitości

– Panie Prokuratorze, życzę panu, by przywrócił pan prokuraturze godność, profesjonalizm i niezależność. By prokuratura działała praworządnie i zajmowała się ściganiem przestępstw – powiedział Prokurator Generalny Adam Bodnar, wręczając nominację prokuratorowi Dariuszowi Kornelukowi. "Prokurator Dariusz Korneluk został wybrany na kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego w jawnym i otwartym konkursie ogłoszonym przez Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara" – podaje MS.

Tymczasem europoseł Patryk Jaki, były wiceminister sprawiedliwości wskazuje wprost, że w tej sprawie są tylko dwie strony – tak, za którą przemawia prawo oraz podejście gansterskie.

Jaki: Zrobili to bez podstawy prawnej

"Apeluję do wszystkich mediów i ludzi, którzy mają poczucie przyzwoitości, aby nie pisali, że został powołany nowy 'Prokurator Krajowy'. Twierdzenie, że w tej sprawie jest jakiś spór to mniej więcej tak jakby twierdzić, że jest spór o to czy Polska leży w Europie czy w Afrycie, bo ktoś napisał opinie, że jednak w Afryce" – ocenia Jaki.

Dalej eurodeputowany PiS wskazuje, że "strona prawa" ma za sobą:

• Prawo, które mówi, że do odwołania PK potrzebna jest ZGODA prezydenta. (Oczywiście nawet takiego wniosku nie było) – art. 14 prawo o prok. • decyzje Trybunału Konstytucyjnego (Art. 190 Konstytucji – decyzje TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne) • decyzje NSA – NSA OSK/4342 • decyzje SA w Warszawie (o braku uznania nowego p. o krajowego, bo funkcja jest obsadzona).

Z kolei "strona gangstera" to "opinie prawne, z których wynika, że w ustawie powinno być coś czego nie było(tzw. określony czas powrotu ze stanu spoczynku) – art. 47 ustawy pwUoPoP oraz prasowy o braku doniosłości decyzji TK".

"Trzeba przypomnieć, że obaj niby powołani przez Tuska musieli być powołani na wniosek Barskiego, który jak oni twierdzą nigdy nie wrócił ze stanu spoczynku. Więc jeśli on jest nieważny to prokuratorzy Tuska też. Kto by się jednak przejmował nawet elementarną logiką? Jakby tego było mało, w ustawie nie ma możliwości powołania 'p. o' krajowego – a oni to zrobili bez żadnego podstawy prawnej. A ten 'p. o' następnie powołał pełno ludzi na funkcję, przyznał dodatki etc." – wyjaśnia polityk Suwerennej Polski.

Dodaje, że ustawa prawo o Prokuraturze mówi, iż przy powołaniu PK potrzebna jest opinia prezydenta, której w tej sytuacji nie było. "Prokuratura jest w polskim systemie prawnym odpowiedzialna za pilnowanie ustaw (prawa) w Polsce i jak na ironię teraz będą odpowiadali za to ludzi, którzy połamali wszystkie możliwe ustawy, wyroki aby dorwać się siłą do gabinetów. Kiedyś, aby być prawnikiem trzeba było zdać bardzo trudne egzaminy. Mieć dużą wiedzę, zasady i umiejętności. A dziś tylko wystarczy nauczyć każdego pisania wniosku o wyłączenie sędziego i teraz prokuratora. Swoją drogą te wnioski będą 'łapać' ponieważ nie wierzę, że całe środowiska jest tak zdeprawowane, że będzie uznało Korneluka i całą tą jego neoprokuraturę przejętą siłą – łamiąc wszystkie ustawy. Koszty dla Polski tego bezprawia będą za chwilę ogromne" – podsumował Patryk Jaki.



