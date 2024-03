Leszczyna: To była czarodziejska różdżka Donalda Tuska

W czasie kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska ogłosiła "100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów". Są to cele i zadania, jakie formacja Donalda Tuska postawiła przed sobą na pierwsze trzy miesiące rządzenia.

Rząd Tuska został zaprzysiężony 13 grudnia 2023 r., a więc działa już od ponad trzech miesięcy. Tymczasem spełnianie obietnic wyborczych KO przebiega bardzo powoli. Pojawiły się głosy, że niektórych pomysłów po prostu nie uda się zrealizować w tej kadencji.

– "100 konkretów na 100 dni rządów" jest aktualne. Myślę, że realizujemy krok po kroku nasze konkrety, sporo już się udało zrobić. Nie udało się zrobić wszystkiego, bo po wejściu do ministerstw zobaczyliśmy skalę zaległości, fatalnych projektów. (...) W moim ministerstwie udało się załatwić sprawę in vitro, w tej chwili kończymy prace, żeby to rozpocząć 1 czerwca, robimy też onkopłodność, której nigdy wcześniej nie było – powiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna, która była gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

Leszczyna: Czarodziejska różdżka zadziałała

Leszczyna stwierdziła, że w Ministerstwie Zdrowia kompletnie zaniedbano sprawę pieniędzy z KPO. Jak przyznała, do służby zdrowia powinno wpłynąć 19 mld złotych. – Żeby dostać pieniądze na szpitale, na informatyzację, muszę nadrobić ponad dwa lata pisowskiego nic nie robienia w tym zakresie – mówiła.

– Czarodziejska różdżka zadziałała. Mamy odblokowane miliardy euro z Europy. To była czarodziejska różdżka Donalda Tuska, który pojechał i swoją wiarygodnością powiedział "robimy to". Minister Bodnar zrobił ścieżkę praworządności, którą zaakceptowała Komisja Europejska – oznajmiła polityk, odnosząc się do swoich przedwyborczych zapowiedzi, że po dojściu Koalicji Obywatelskiej do władzy problemy Polaków "znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki".

– Mamy też gotowy projekt "babciowego", czyli dodatkowe świadczenie dla młodych rodziców, którzy są aktywni zawodowo – poinformowała szefowa resortu zdrowia. – Jeśli chodzi o składkę zdrowotną, to nie mam zamiaru tego blokować, pracujemy nad tym z ministrem finansów Andrzejem Domańskim. W tym tygodniu przedstawimy projekt premierowi – zapowiedziała.

Czytaj też:

"100 konkretów" to tylko przenośnia? Rozbrajająca wypowiedź ministra z LewicyCzytaj też:

Szok w koalicji rządzącej. "Trzecia Droga idzie na zwarcie"