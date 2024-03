Tarcia w Zjednoczonej Prawicy. Jaki: Ludzie Morawieckiego dobijają obóz ku uciesze Tuska

W sieci pojawiło się nagranie, na którym europoseł Suwerennej Polski Patryk Jaki krytycznie wypowiadał się na temat decyzji podejmowanych przez premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezydenta Andrzeja Dudę. Polityk wskazał m.in. na uległą politykę obozu Zjednoczonej Prawicy wobec Unii Europejskiej, a także kwestię stacji TVN.

– Ktoś te wszystkie dziadostwa w Unii Europejskiej podpisywał, ktoś za to wszystko odpowiada – podkreślił.

Ostry spór w Zjednoczonej Prawicy

Politycy Prawa i Sprawiedliwości odnieśli się do krytyki rządu Mateusza Morawieckiego ze strony Patryka Jakiego. – Nie czuję żadnego napięcia. Ze swojej strony uważam, że powinienem reagować w takich sytuacjach, gdy jakiś polityk Suwerennej Polski myli się co do tez, które zgłasza. (...) Przykro mi to powiedzieć, ale myślę, że nie do końca Patryk Jaki rozumie mechanizmy polityczne, które funkcjonują w Unii Europejskiej – stwierdził w programie "Graffiti" w Polsat News Piotr Müller.

– Jeżeli politycy Suwerennej Polski tak bardzo negatywnie oceniają kierownictwo PiS, to zastanawiam się, co jeszcze robią w Zjednoczonej Prawicy. To jakiś układ pasożytniczy. Mam tego dosyć – mówił na antenie RMF FM były szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk.

"Dobijają obóz ku uciesze Tuska"

Patryk Jaki skomentował wypowiedzi Müllera i Dworczyka. "Do rozmów poniżej odmówiłem zaproszeń (...), ponieważ nie zależy mi na indywidualnej chwilowej sławie oraz na przeciąganiu kłótni wewnętrznej. Jak widać jednak ludzie Morawieckiego nie mają takiej intencji i chętnie te rozmowy wzięli. Kilka dni temu też wyciągnęli stary wycięty z kontekstu film (którego nikt wcześniej nie widział), a teraz dalej dobijają obóz ku uciesze Tuska" – ocenił europoseł.

Jaki mocno krytykuje rząd Morawieckiego m.in. za: uzależnienie wypłaty środków od kryterium "leworządności", uzależnienie wypłaty KPO od wypełnienia ideologicznej wersji KPP, uzależnienie wypłaty środków od kamieni milowych, brak weta w kontekście F55 i pakietu klimatycznego.

"A w zamian nie dostaliśmy NIC! Przegrane wybory i kastę, która się z nas śmieje i Niemców, którzy pękali ze śmiechu jak widzieli jak robią was w konia. Cała Suwerenna Polska was ostrzegała, to samo robiło wiele osób na całej prawicy i tu na TT. Wy jednak byliście uparci i mamy dziś efekty. Teraz trzeba zakończyć dyskusję i walczyć z Tuskiem. Jednak obóz musi wyciągać wnioski i o to tylko proszę" – zaapelował Patryk Jaki.

