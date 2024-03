"Znowu przeciwko Polakom i Warszawiakom". Wipler ostro skrytykował pomysł Lewicy

W piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie Lewica zaprezentowała projekt ustawy antyflipperskiej.

Wyższy PCC (w założeniu) na flipperów

By ograniczyć zjawisko flippingu i przeciwdziałać tam, gdzie na mieszkaniach prowadzone są spekulacje i sztucznie zawyżane ceny, formacja chce podwyższyć podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC), wprowadzając dodatkowe stawki. – Jeśli mieszkanie jest odsprzedawane w ciągu roku, to to będzie 10 proc., w ciągu dwóch lat sześć proc., w ciągu trzech lat cztery proc. – powiedziała poseł Lewicy Dorota Olko. – Czyli osoba, która kupi w ciągu pięciu lat więcej niż dwa mieszkania, będzie płaciła wyższe stawki podatku – wyraziła swoją prognozę.

Wipler: Lewica chce, byśmy za mieszkania płacili dodatkowy podatek

Przemysław Wipler, kandydat Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców na prezydenta Warszawy negatywnie ocenił koncepcję Lewicy. Swoją opinię w tej sprawie zamieścił na X (dawniej Twitter).

"Lewica znowu przeciwko Polakom i Warszawiakom. Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi część ceny, płacą go w cenie klienci kupujący mieszkanie. A Lewica chce, byśmy płacili za mieszkania nawet 10% dodatkowego podatku!" – napisał parlamentarzysta Konfederacji. "Jestem temu radykalnie przeciwny! W cenie mieszkań i domów już teraz jest za dużo podatków" – dodał.

Co proponuje poseł Konfederacji?

Wipler wymienił cztery argumenty:

– "PCC od mieszkań trzeba obniżyć do 0,5%, najlepiej – znieść!

– Trzeba znieść opłatę mieszkaniową – daninę od ceny zakupu mieszkania wprowadzona przez PiS!

– Trzeba ułatwić budowanie mieszkań i domów i zwiększyć ilość budowanych mieszkań i domów!

– Fliperzy – przedsiębiorcy kupujący mieszkania, remontujący je w celu sprzedaży i wynajmu są pożyteczni i robią dobre rzeczy!” – czytamy.

Na końcu wpisy polityk zapytał, co stanowisko walczącego o reelekcję prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. „Popiera nowy podatek od mieszkań? Czy taktycznie milczy?" – zapytał.

