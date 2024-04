Kemaliści wracają do gry

Tym razem pierwszy raz jest inaczej. Chociaż erdoganowska partia poniosła wyborczą porażkę, to demokracja, według prezydenta, istnieje i działa

Wybory lokalne, bo o nich mowa, wszędzie na świecie traktowane są właśnie jako wybory lokalne plus ewentualnie jako sprawdzian popularności ogólnokrajowych partii politycznych. W Turcji jest jednak inaczej. Wybory władz miast i regionów, przeprowadzane co pięć lat, sygnalizują tendencje: czy zanosi się na zmiany na szczytach władzy czy też na utrzymanie status quo. Nawet jeśli zmiany nie są natychmiastowe, bo wyniki lokalne na układ sił na szczeblu krajowym przekładają się z opóźnieniem, to doświadczenia ostatnich kilkudziesięciu lat każą traktować je z pełną powagą.