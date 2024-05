Tusk zadrwił z PiS: Zaskakująco szczere

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą w nich 53 europosłów, a cała Unia Europejska — 720 nowych reprezentantów. Proces wyborczy jest regulowany zarówno przez przepisy europejskie, jak i krajowe, a w Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy trzynaście okręgów wyborczych.

Prawo i Sprawiedliwość idzie do tych wyborów z hasłem "TAK dla wolności", sprzeciwiając się poszerzaniu kompetencji przez Brukselę, większej centralizacji, a także aktowi migracyjnemu czy Zielonemu Ładowi.

Poseł PiS Elżbieta Witek udostępniła na portalu X hasło swojej partii, a następnie dopisała "nie dajmy sobie odebrać wolności!".

"Zaskakująco szczere hasło" – napisał premier.



Delegalizacja PiS, groźby więzienia

W ostatnich tygodniach politycy władzy regularnie publikują groźby pod adresem posłów PiS. We wtorek wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że jest przekonany, iż kierownictwo Zjednoczonej Prawicy trafi do więzienia. Z kolei kilka dni temu Kamila Gasiuk-Pihowicz z KO zagroziła bezpośrednio politykom Suwerennej Polski, że trafią za kratki. Natomiast były lider PO Borys Budka zasugerował niedawno wnioski o Trybunał Stanu dla polityków PiS. – Gotowy materiał do aktów oskarżenia lub do wniosku co do niektórych osób do Trybunału Stanu. Moim zdaniem są osoby, których działalność przez ostatnie lata wyraźnie wskazuje, że powinny być objęte odpowiedzialnością karną. To wręcz podpada pod zdradę stanu – przekonywał.

Polityk przyznał, że wyobraża sobie wniosek o delegalizację PiS. – PiS jest partią polityczną, która bazuje na najgorszych autorytarnych rozwiązaniach i PiS jest partią polityczną, która przez ostatnie 8 lat za wszelką cenę dążąc do utrzymania władzy, naraziła na szkodę interes Polski – stwierdził Borys Budka w TVP Info.

Następnie w podobnym tonie wypowiedziała się Kinga Gajewska z PO. – Nie możemy wykluczyć scenariuszy żadnych, które będą obrazowały to, co zrobili z polskimi mechanizmami, procedurami poprzednicy. To prokuratura stwierdzi do jakich nieprawidłowości się dopuścili – stwierdziła.

