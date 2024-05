Budka: Wyobrażam sobie wniosek o delegalizację PiS

We wtorek podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk przedstawił szczegóły dot. działań nowej komisji do zbadania wpływów rosyjskich, w tym nazwisko przewodniczącego.

Skąd taki pomysł? Sprawę komentuje były lider PO, Borys Budka. – Premier Morawiecki pojechał do Hiszpanii na takie samo spotkanie najbardziej proputinowskich, antyeuropejskich partii i jak popatrzymy na fakty, a nie na słowa, to widzimy, że to jest jedna całość. Nie wiem czy świadomie czy nie, czy przez głupotę, ale nie sądzę, żeby Kaczyński, który ma doświadczenie polityczne, był na tyle naiwnym politykiem by nie widzieć, że wypełnia krok po kroku scenariusz pisany na Kremlu – stwierdził Borys Budka w TVP Info.

Trybunał Stanu dla polityków PiS?

– Przede wszystkim to będzie pokazanie prawdy, tego co przez ostatnie 8 lat działo się w Polsce, niestety bardzo mocnego zaangażowania rosyjskich służb w demontaż państwa polskiego, służb, w ingerencję w naszą gospodarkę, natomiast jeżeli ktoś był uczciwy i nie ma nic na sumieniu, to nie musi się bać – kontynuował poseł.

Budka następnie zasugerował wnioski o Trybunał Stanu dla polityków PiS. – Gotowy materiał do aktów oskarżenia lub do wniosku co do niektórych osób do Trybunału Stanu. Moim zdaniem są osoby, których działalność przez ostatnie lata wyraźnie wskazuje, że powinny być objęte odpowiedzialnością karną. To wręcz podpada pod zdradę stanu – przekonywał Budka.

Polityk przyznał, że wyobraża sobie wniosek o delegalizację PiS. – PiS jest partią polityczną, która bazuje na najgorszych autorytarnych rozwiązaniach i PiS jest partią polityczną, która przez ostatnie 8 lat za wszelką cenę dążąc do utrzymania władzy, naraziła na szkodę interes Polski – stwierdził Borys Budka w TVP Info.

Przypomnijmy, że niedawno premier Donald Tusk ostro zaatakował Prawo i Sprawiedliwość, zarzucając politykom tej partii, że są "pachołkami Rosji". Szef rządu stwierdził, że "mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu lat działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów".

Czytaj też:

"Pewnego rodzaju szopka". Müller: Hołownia postawił się TuskowiCzytaj też:

Lisicki: PiS=Putin to hasło dla idiotów. Ziemkiewicz: Może Donald naprawdę oszalał?