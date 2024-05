Lisicki: PiS=Putin to hasło dla idiotów. Ziemkiewicz: Może Donald naprawdę oszalał?

Niedawno premier Donald Tusk ostro zaatakował PiS, zarzucając politykom, że są "pachołkami Rosji". Szef rządu stwierdził, że "mamy do czynienia z rządami partii politycznej, która od wielu lat działa pod wpływem rosyjskich interesów i rosyjskich wpływów". Po tych słowach posłowie PiS zaczęli krzyczeć: "Do Putina!".

Tusk stwierdził też, że ponad 30 lat temu z sejmowej mównicy Leszek Moczulski rozczytał akronim PZPR jako "Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji". Zdaniem lidera KO nazwa Partia Zjednoczonej Prawicy może być odczytana właśnie w taki sposób. – Gdyby dzisiaj był tutaj pan Moczulski, to by patrzył w tę stronę i mówił: Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji – stwierdził.

Polacy krytycznie oceniając jednak wystąpienie polskiego premiera. Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że jedynie podziela 29,8 proc. respondentów zgadza się z Tuskiem, podczas gdy a 60 proc. się z nim nie zgadza. 9,8 proc. ankietowanych nie ma zdania.

Lisicki i Ziemkiewicz komentują

W najnowszym odcinku programu "Polska Do Rzeczy" Paweł Lisicki i Rafał Ziemkiewicz skomentowali najnowszą narrację premiera Donalda Tuska. – Powinniśmy uznać, że Polska jest bardzo bezpieczna, bo sam Tusk zabrał się za nasze bezpieczeństwo. Premier wymyślił, że powoła komisję ds. badania rosyjskich wpływów rosyjskich na mocy rozporządzenia. Mam nadzieję, że ważną rolę odegra gen. Pytel, bo w ostatnim okresie jest chyba liderem grupy najbardziej zaangażowanej w zwalczaniu wpływów rosyjskich w PiS. To, co on wygaduje...Kilka lat temu miał wywiad w "Gazecie Wyborczej", w którym mówił takie rzeczy, że wydawało się, że bardziej już się nie da. Tymczasem teraz ma okładkę w "Newsweeku" i wywiad na 8 kolumn – mówił Paweł Lisicki.

– Jest w mundurze generalskim z orłem i jest to trochę obrzydliwe. Gdyby był w kaftanie bezpieczeństwa, to jeszcze. Wywiad jest stertą niewiarygodnych bredni. Skojarzyło mi się to ze słynnym artykułem Jacka Żakowskiego o ludobójstwie, który mówił, że PiS jest winny ludobójstwa w Polsce. Tutaj Pytel też rzucił najcięższe oskarżenia, umotywowane stertą bredni – kpił Rafał Ziemkiewicz.

Zwiastun 296. odc. programu "Polska Do Rzeczy":