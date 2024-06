Wesoła banieczka Trzaskowskiego

Sam Donald Tusk wydaje się jakby został zalany formaliną w 2014 roku i wyciągnięty ze słoja po powrocie do Polski. Te same grepsy, ta sama „polityka” przykrywkowa, to samo lenistwo i przekonanie o absolutnym bezpieczeństwie medialnym. Nic dziwnego, że jego partia, a wraz z nią cały obóz Koalicji 13 grudnia, przechodzi w zasadzie ten sam proces gnicia, co w latach poprzednich rządów, ale tym razem w ekspresowym tempie. A przecież Donald Tusk jest najostrzejszą kredką w tym piórniku, jest człowiekiem w moim przekonaniu nikczemnym, człowiekiem złej woli i zdrajcą, ale jedocześnie trudno mu odmówić talentów politycznych, czy inteligencji.