"To manipulacja". PO zamieściła materiał, który wprowadza wyborców w błąd

Sprawę opisuje serwis OKO.press. Jego dziennikarze wskazują, że w płatnych reklamach zamieszczanych w mediach społecznościowych Platforma Obywatelska twierdzi, że znalazła aż 600 mld złotych na wzmocnienie bezpieczeństwa na wschodniej granicy kraju.

Manipulacja PO

"600 MILIARDÓW złotych z europejskich pieniędzy już pracuje w Polsce. 9 czerwca zagłosuj za bezpieczną Polską w Europie. Zagłosuj na Koalicję Obywatelską" – czytamy w poście zamieszczonym przez PO. Do wpisu dołączono grafikę, na której widnieje czołg oraz napis: "600 mld złotych z UE to pieniądze na ochronę polskich granic". Zdanie sugeruje, że wzmacnianie granicy będzie finansowane z unijnych środków. W rzeczywistości tak nie jest.

"Zdanie nie mówi wprost, że UE daje nam 600 mld euro na ochronę granic. Ale trudno nie zauważyć tu takiej sugestii. Reklama PO wprowadza więc odbiorców w błąd. Bo to nieprawda, że UE daje nam 600 mld euro na ochronę granic" – piszą dziennikarze OKO.press i dodają, że podobne hasła PO z podobną sugestią dotyczą ochrony zdrowia, rozwoju OZE, inwestycji w szkolnictwo i Polskę lokalną.

Co ciekawe, samo sformułowanie "600 miliardów złotych z europejskich pieniędzy już pracuje w Polsce" również jest nieprawdziwe. Wspomniana kwota to całość środków, jakie Polska ma otrzymać z UE. Na chwilę obecną otrzymała z niej zaledwie część.

Wybory do PE

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych.

Według jednego z ostatnich sondaży, największe szanse na zwycięstwo ma Prawo i Sprawiedliwość. Tuż za PiS znalazły się Koalicja Obywatelska oraz Trzecia Droga.

