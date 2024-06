"Mam co robić". Większość Polaków popiera decyzję Tuska

Donald Tusk zadeklarował, że nie będzie ubiegał się o prezydenturę Polski w 2025 r. – Nie, nie będę kandydował. Jest cała grupa kandydatów zdeterminowanych, aby walczyć o prezydenturę. Ja mam tutaj do wykonania naprawdę bardzo dużo roboty. Ani miesięcy, ani lat nie starczy, by to wszystko posprzątać. Mam naprawdę co robić – stwierdził premier na antenie TVP Info.

Co ciekawe, marszałek senior Sejmu Marek Sawicki uważa, że kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich w 2025 r. będzie jednak Tusk. – Politycy różne rzeczy ogłaszają, natomiast fakty świadczą o czym innym – stwierdził.

Polacy nie chcą prezydenta Tuska

Jak na deklarację szefa rządu zapatrują się Polacy? Według badania SW Research zdecydowana większość badanych, nie chce aby Donald Tusk kandydował w wyborach prezydenckich. Taką opinię wyraziło 58,7 proc. badanych. Przeciwnego zdania jest 19,8 proc. 21,5 proc. ankietowanych nie zajęło wobec tej kwestii żadnego stanowiska.

Większość kobiet (57,3 proc.) uważa, że Tusk nie powinien kandydować w wyborach prezydenckich. Przeciwnego zdania jest 20,6 proc. Również mężczyźni (60,4 proc.) nie chcą, aby premier ubiegał się o najwyższy urząd w państwie. Tylko 18,9 proc. popiera taką ewentualność.

Tylko 17,1 proc. badanych w najmłodszej grupie wiekowej popiera kandydaturę Tuska na urząd prezydenta. Najwięcej zwolenników kandydowania Tuska znajduje się w grupie wiekowej 35-49 lat.

Osoby z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym w największym stopniu popierają pomysł kandydatury Tuska (26,5 proc.) Z kolei najmniejszy odsetek poparcia zanotowano w grupie osób z wykształceniem średnim.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 28-29 maja 2024 roku przez agencję SW Research metodą wywiadów on-line na panelu internetowym SW Panel. W ramach badania przeprowadzono 802 wywiady z reprezentatywną ze względu na łączny rozkład płci, wieku i wielkość miejscowości próbą Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

