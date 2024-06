Tusk apeluje: Przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących

22 maja Donald Tusk zapowiedział kolejny wiec. Wydarzenie odbędzie się w Warszawie 4 czerwca, kilka dni przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.

"4 czerwca 1989 wybraliśmy wolność i Zachód. 4 czerwca rok temu maszerowaliśmy, by to odzyskać. 4 czerwca 2024 spotkajmy się, by tego nie stracić. Warszawa, Plac Zamkowy, 18:00" – napisał na portalu X premier.

Tusk: Przyjdźcie i przekonajcie

"4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie i 9 czerwca przy urnach w całej Polsce pokażmy, że nam wciąż bardzo zależy. Na Polsce, na Europie, na uczciwej demokracji i rozliczeniu zła. Mi zależy, bardziej nie może. Przyjdźcie i przekonajcie wątpiących, słabnących i kombinujących" – zaapelował Donald Tusk w nowym wpisie w mediach społecznościowych.

twitter

Przypomnijmy, że 4 czerwca 2023 r. w Warszawie Platforma Obywatelska zorganizowała duże wydarzenie wymierzone w rządzącą wtedy Zjednoczoną Prawicę. Zgodnie z deklaracjami Tuska, był to protest "przeciwko drożyźnie, złodziejstwu i kłamstwu", a także "za wolnymi wyborami i demokratyczną, europejską Polską''.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Głosowanie odbędzie się w niedzielę, 9 czerwca. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 07:00 do godz. 21:00. O północy z 7 na 8 czerwca rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania. Polacy wybiorą 53 europosłów. Proces wyborczy jest regulowany zarówno przez przepisy europejskie, jak i krajowe. W Polsce mandaty są rozdzielane pomiędzy 13 okręgów wyborczych.

Kolejność ogólnopolskich komitetów wyborczych prezentuje się następująco:

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe; KW Konfederacja Wolność i Niepodległość; KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie; KKW Koalicja Obywatelska; KW Polexit; KKW Lewica; KW Prawo i Sprawiedliwość.

