Morawiecki zaapelował do Tuska. "Z niedowierzaniem odbieram komunikaty"

"Rząd zdecydował, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, czyli tzw. czternastka, zostanie wypłacone we wrześniu 2024 roku. Świadczenie wyniesie 1780,96 zł, czyli tyle, ile wynosi najniższa emerytura. Czternastkę otrzyma ok. 8,9 mln emerytów i rencistów" – przekazało w czwartek Centrum Informacyjne Rządu.

W reakcji Mateusz Morawiecki zaapelował do premiera Tuska o przywrócenie 14. emerytury do poziomu, który rząd PiS przyjął w 2023 roku. Uzasadnienie propozycji opublikował w serwisie X.

14 emerytura. Morawiecki apeluje do Tuska

Wiceszef PiS napisał, że z niedowierzaniem odbiera medialne komunikaty i treść rządowego rozporządzenia, "które wskazują na to, że zdecydował Pan o obniżeniu 14 emerytury o 870 zł". Zdaniem Mateusza Morawieckiego jest to decyzja "całkowicie niezrozumiała i niedopuszczalna w obliczu obecnej sytuacji emerytów".

Polityk uważa, że decyzja rządu "spotęguje trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb, które wielu z nich odczuwa już dziś w związku z wprowadzoną niedawno podwyżką VAT na żywność oraz planowanymi od lipca wysokimi podwyżkami energii".

"Proszę dotrzymać słowa"

Morawiecki wyraził stanowisko, że takie działanie jest "uderzeniem w najsłabszych i najbiedniejszych". "To nie tylko złamanie zasad uczciwości politycznej, ale zasad zwykłej ludzkiej przyzwoitości" – napisał wiceprzewodniczący Prawa i Sprawiedliwości, apelując do szefa rządu o przywrócenia świadczenia "do poziomu, który ja i mój rząd przyjęliśmy w 2023 roku".

"Przed objęciem rządów obiecywał Pan, że nic co dane, nie zostanie odebrane. Proszę dotrzymać słowa" – podsumował Mateusz Morawiecki.

