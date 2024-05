Tak wzrosną od lipca rachunki w PGNiG

W wysyłanych do odbiorców prywatnych wiadomościach PGNiG informuje, że od 1 stycznia obowiązują nowe taryfy związane ze sprzedażą i dystrybucją gazu. Dzięki taryfowym zabezpieczeniom, część odbiorców nie odczuje podwyżek cen gazu w pierwszym półroczu. Marne to pocieszenie, bo podwyżki będę po 30 czerwca 2024 roku. Jak wyglądać będą konkretne stawki?

Jak opisuje Wirtualna Polska w obecnym stanie prawnym na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 r., gospodarstwa domowe oraz inni odbiorcy mają możliwość korzystania z niższych cen gazu dzięki ochronie taryfowej. I tak stawka za gaz wynosi 24,62 gr/kWh brutto, a opłaty abonamentowe i dystrybucyjne pozostają na poziomie z końca 2022 r., zgodnie z art. 62b ust. 1 pkt 2 Prawa energetycznego i do 30 czerwca 2024 r.

Od lipca rachunki za gaz w górę

Nowe, wyższe ceny gazu oraz stawki opłat zaczną obowiązywać klientów chronionych taryfowo od 1 lipca 2024 r. Zapłacimy znacznie więcej, co widać w dokumencie wysłanym do redakcji WP przez jednego z czytelników.

"PGNiG Obrót Detaliczny podniesie cenę gazu o około 45 proc. – z obecnych 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto (z 20,02 gr/kWh do 29,10 gr/kWh netto) dla gazu wysokometanowego grupy E. Wzrosną także stawki opłat abonamentowych – na przykład w grupie W-1.1 z 4,06 zł miesięcznie do 4,12 zł miesięcznie brutto, czyli o 1,5 proc" – czytamy na stronie portalu.

"Podobnie będzie w przypadku gazu zaazotowanego. Dla podgrupy Lw (grupa taryf Z) cena wzrośnie z 24,62 gr/kWh do 35,79 gr/kWh brutto, a dla podgrupy Ls (grupa taryf S) z 24,62 gr/kWh do 36,29 gr/kWh brutto" – pisze WP.

Rachunki wyższe nawet o połowę

Średni wzrost cen gazu od 1 lipca 2024 r. dla odbiorców objętych ochroną taryfową, wyniesie około 45-47 proc. Będzie to zależało od rodzaju gazu – stawki wzrosną z 24,62 gr/kWh do 35,79-36,27 gr/kWh brutto.

Wirtualna Polska zwraca też uwagę na wyższe stawki dystrybucyjne. "Przykładowo, opłata zmienna wzrośnie o 55 proc. z 5,43 gr/kWh do 8,41 gr/kWh brutto. Z kolei opłata stała wzrośnie o 59 proc. z 3,85 zł miesięcznie do 6,13 zł miesięcznie brutto w grupie W-1.1. W sumie, rachunki za gaz wzrosną średnio o 50-60 proc. w drugiej połowie 2024 roku w porównaniu do roku 2022"– pisze.

