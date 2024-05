Wybory do Parlamentu Europejskiego. PKW wylosowała numery list

W wyborach do Parlamentu Europejskiego zarejestrowanych zostało siedem komitetów ogólnopolskich, które zgłosiły kandydatów we wszystkich 13 okręgach wyborczych w Polsce.

Kolejność komitetów prezentuje się następująco:

KKW Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni – Polskie Stronnictwo Ludowe; KW Konfederacja Wolność i Niepodległość; KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Normalna Polska w Normalnej Europie; KKW Koalicja Obywatelska; KW Polexit; KKW Lewica; KW Prawo i Sprawiedliwość.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Przypomnijmy, że wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 9 czerwca. Polacy wybiorą 53 eurodeputowanych. W dniach 25 maja – 7 czerwca rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety.

Każdy komitet wyborczy mógł w danym okręgu zgłosić listę kandydatów, których liczba nie mogła być mniejsza niż pięć i większa niż dziesięć. Parytet kobiet i mężczyzn na liście musi wynosić co najmniej 35 proc. Każda lista wyborcza musiała być poparta co najmniej 10 tys. podpisów obywateli. Chyba, że komitet uzyskał zaświadczenie PKW uprawniające do zgłoszenia listy bez podpisów poparcia. Zaświadczenie takie mogły otrzymać komitety, które zarejestrowały listy w siedmiu okręgach.

Sondaż: Zaskakujący wynik PiS

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia24, Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość niemal zrównały się poparciem. Na KO chce zagłosować 30,8 proc. badanych, a na PiS – 30,6 proc. Wyniki są o tyle ciekawsze, że jeszcze w marcu różnica między partiami wynosiła 9 punktów procentowych na korzyść KO.

Trzecie miejsce niespodziewanie zajęła Lewica z wynikiem 9 proc. Za nią uplasowała się Konfederacja, na którą chęć oddania głosu zadeklarowało 8,3 proc. badanych. Katastrofalny wyniki zanotowała Trzecia Droga. Komitet Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza może liczyć jedynie na 7,7 proc. głosów. Bezpartyjni Samorządowcy osiągnęli 2,7 proc. poparcia. 10 proc. ankietowanych nadal nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Deklarowana frekwencja wyniosła aż 79,1 proc.

Czytaj też:

Nowy sondaż. Tak Polacy oceniają start ministrów w wyborach do PECzytaj też:

"To będzie jego być albo nie być". Semka o wyborach do PE