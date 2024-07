Minister finansów o silnej złotówce: Przeszkadza w eksporcie

– Silny złoty nie pomaga naszym eksporterom. Od 15 października polski złoty bardzo się umocnił i widzimy, że niektóre przedsiębiorstwa eksportowe postrzegały to jako problem – powiedział Domański w TVP World.

Zastrzegł, że minister finansów nie ingeruje w wartość pieniądza.

– Jako ministra finansów jest dla mnie niezwykle istotne utrzymanie niezależności banku centralnego i nigdy nie komentuję ruchów NBP i kwestii stóp procentowych, także z powodu inwestorów zagranicznych, gdyż jest dla nich istotne utrzymanie tej niezależności banku centralnego – dodał.

Domański o wzroście PKB

– Sądzę, że 3,1 proc. wzrostu PKB jest poziomem bezpiecznym, ale jeżeli miałbym obstawiać, powiedziałbym raczej, że spodziewamy się 3,3 proc. niż poziomu niższego niż 3 proc. Czujemy się bezpiecznie, czujemy się komfortowo z naszymi obecnymi prognozami – powiedział Domański w TVP World.

"Widzimy, że wpływy do budżetu poprawiają się. Jedynie w czerwcu nasze dochody z VAT wzrosły o 30 proc. r/r. To dobre wskaźniki" – dodał.

Przypomniał, że w ub. roku polska gospodarka wzrosła jedynie o 0,2 proc. PKB.

"Więc znacznie przyśpieszamy, ale co istotniejsze to to, że następnego roku oczekujemy wzrostu polskiej gospodarki o 3,7 proc.. Więc Polska znajdzie się wśród najszybciej rosnących gospodarek w Unii Europejskiej" – podkreślił.

Wskazał, że "głównym napędem polskiej gospodarki jest konsumpcja, nastąpił znaczny wzrost pensji dla nauczycieli, pracowników administracji publicznej".

– Widzimy, że ludzie wydają więcej – dodał.

– To, czego nam ciągle brakuje to inwestycje, ale sądzę, że w II połowie roku i z pewnością w 2025 zobaczymy także znaczący wzrost inwestycji – wskazał minister.

Podkreślił, że obecnie Polska wydaje 4,1 proc. PKB na obronność, a w roku przyszłym wydatki na ten cel wzrosną nie tylko nominalnie, ale także jako udział w PKB.

Czytaj też:

Ceny biją u nas rekordy. Polska wyprzedziła niemal całą UECzytaj też:

Podsumowanie pierwszego miesiąca Obserwator Finansowy TV