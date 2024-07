Lipcowe smaki

Już pojawiły się wspaniałe żółtozłote kurki, najbardziej soczyste cukinie, najsmaczniejsze maliny, czereśnie, wiśnie, no i oczywiście bardzo pożywny bób. Mamy w Polsce trzy podstawowe odmiany wiśni. Są to: czerechy, szklanki oraz wiśnie czarne. Oczywiście najsmaczniejsze do jedzenia to czerechy, czyli połączenie wiśni z czereśnią, a najlepsze na sok są wiśnie czarne, które mają najbardziej intensywny kolor i doskonale nadają się do przetworów. My jak co roku zamkniemy w szklanych słoikach odrobinę wiśniowego lata.