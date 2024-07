Kukiz: Ardanowski to człowiek przyzwoity. Dla takich jest miejsce w Kukiz'15

Poseł Jan Krzysztof Ardanowski złożył rezygnację z członkostwa w partii, a co za tym idzie również z klubu parlamentarnego PiS. – Złożyłem dzisiaj rezygnację z członkostwa w partii PiS, a co za tym idzie w klubie parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości – powiedział we wtorek w Sejmie Jan Krzysztof Ardanowski, cytowany przez PAP.

Pytany, czy będzie teraz posłem niezrzeszonym, polityk odparł, że rozmawia z posłami Kukiz'15 i rozważa przystąpienie do ich koła. – Jest mi po drodze z Pawłem Kukizem, Markiem Jakubiakiem i Jarosławem Sachajko. Bardzo możliwe, że wstąpię do koła Kukiz'15 – mówił.

"Cenię go"

Co na to Paweł Kukiz? – Bardzo cenię Jana Krzysztofa Ardanowskiego, co prawda w kwestiach piątki dla zwierząt mieliśmy inne zdanie, ale szanuję go właśnie za to, że bronił interesu rolników, zdając sobie absolutnie sprawę z tego, że sprzeciwienie się piątce dla zwierząt osłabi jego pozycję w partii. Sprzeciwienie się w ogóle woli wodza z dużych partii oznacza znaczne zmniejszenie szans na robienie kariery politycznej – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl.

– Ardanowski zrezygnował sam z własnej woli z Ministerstwa Rolnictwa, ponieważ bronił swoich ideałów. To z kolei daje nadzieję na to, że posiadając taki autorytet u rolników, którzy czuli się zawiedzeni czy to zbożem z Ukrainy, czy piątką dla zwierząt, czy Zielonym Ładem, że jest w stanie tych zawiedzionych konserwatystów w jakiś sposób zorganizować, bo to jest też ta grupa, dzięki której PiS nie przejął władzy – dodał.

Paweł Kukiz podkreślił, że dla ludzi takich jak Ardanowski, jest miejsce w Kukiz'15. – Jan Krzysztof Ardanowski to jest człowiek jak najbardziej przyzwoity, więc dla każdego przyzwoitego człowieka o poglądach patriotycznych niekosmopolitycznych jest miejsce w Kukiz’15. Liczę na to, ale ja nie chcę tutaj ingerować i będę mu z całych sił pomagał przy tworzeniu jego środowiska rolniczego – podsumował.

