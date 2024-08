Religia w szkołach

Już to kiedyś w Polsce słyszeliśmy Sejm udzielił wotum zaufania gabinetowi Donalda Tuska 12 grudnia 2023 r., a 13 grudnia, w 43. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, w Pałacu Prezydenta RP odbyło się złożenie przysięgi przez powoływanych członków rządu. Każdy dostał do ręki kartkę z treścią, której wierne odczytanie dopiero oznaczało objęcie urzędu, a nie tylko odebranie dokumentów nominacyjnych.

Barbara Nowacka nominowana na stanowisko ministra edukacji narodowej oraz Katarzyna Kotula przewidziana na stanowisko ministra do spraw równości nie złożyły ślubowania w obecności prezydenta RP. Wygłosiły własny tekst ślubowania, powołując się same na nieistniejące stanowiska „ministry”. Moim zdaniem to problem, że Kancelaria Prezydenta nie zareagowała. Znajduję dwa wytłumaczenia: albo przez zaskoczenie niebywałą sytuacją, albo przez jakiś zamysł polityczny… W każdym razie do dzisiaj nie znalazłem informacji, by odbyło się ponowne zaślubienie obu pań, co mogłoby (chyba) rozwiązać problem.