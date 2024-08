Ziobro: Tusk jak komuniści chce ostatecznej rozprawy z Kościołem

W mediach społecznościowych poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych zapowiedział dążenie do odebrania koncesji Radiu Maryja.

Z kolei europoseł KO Dariusz Joński nie wykluczył, że ojciec Tadeusz Rydzyk w przyszłości może usłyszeć zarzuty karne. – Mam nadzieję, że w przypadku Rydzyka nie tylko mogą się pojawić zarzuty karne, ale i konfiskata majątku – powiedział na antenie RMF FM.

"Metody z mrocznych czasów"

"Donald Tusk jak komuniści chce ostatecznej rozprawy z Kościołem i dyżurni kaci już ostrzą topory. Dariusz Joński chce wsadzić do więzienia O. Tadeusza Rydzyka, a Roman Giertych zamknąć Radio Maryja" – napisał na platformie X prezes Suwerennej Polski Zbigniew Ziobro.

"To metody z mrocznych czasów, gdy komuna walczyła z Kościołem. Tusk jak Bierut zamierza zniszczyć dzieło wierzących Polaków. Planuje zmonopolizować przekaz i podporządkować sobie wszystkie media, nawet katolickie. Kościół jak w Chinach ma być koncesjonowany, uległy wobec autorytarnej władzy forsującej lewacką agendę. Proszę wszystkich, abyśmy się temu solidarnie przeciwstawili!" – zaapelował były minister sprawiedliwości.

"Chora nienawiść do Kościoła"

Ziobro zamieścił także wpis w sieci w poniedziałek wieczorem. Nawiązał do wypowiedzi Jońskiego na temat tego, że o. Rydzykowi mogą zostać postawione zarzuty i grozi konfiskata majątku. "Europoseł Dariusz Joński to żywy dowód na istnienie wirusa komuny, którego objawem jest chora nienawiść do Kościoła" – stwierdził szef Suwerennej Polski.

"Choć Joński kompletnie nie zna historii, twierdząc, że Powstanie Warszawskie było w 1988 r. a stan wojenny w '89, wiernie powiela działania komunistów z PRL. Oni ukradli majątek kościelny, on chce odebrać go o. Dyr. T. Rydzykowi. Każdy, kto zna osobiście ojca Dyrektora wie, w jak skromnych warunkach mieszka, a jego rzekome »bogactwa« i maybach to wyjątkowo kłamliwe fejki łżemediów. Ale Joński tego nie wie, bo on w ogóle jest niebystronormatywny…" – dodał.

