PKW pozbawia PiS milionów. Tusk nie kryje "wielkiej satysfakcji"

W czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja partii Jarosława Kaczyńskiego będzie pomniejszona o 10 mln zł. Ugrupowanie może zostać także pozbawione subwencji na trzy lata.

Na uchwałę Państwowej Komisji Wyborczej o odrzuceniu sprawozdania komitetu wyborczego przysługuje skarga do Sądu Najwyższego. Może ją wnieść pełnomocnik finansowy komitetu w ciągu 14 dni od doręczenia mu postanowienia PKW. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN rozpatruje skargę i wydaje w tej sprawie orzeczenie w terminie 60 dni. Od orzeczenia SN nie przysługuje odwołanie.

Tusk o decyzji PKW: Jestem zadowolony

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk został zapytany o decyzję PKW. – Różne instytucje i urzędnicy włożyli dużo wysiłku w to, by udokumentować i dostarczyć cały zestaw dowodów opisujących to, co było widoczne gołym okiem. Wszyscy widzieliśmy to, co działo się w kampanii wyborczej, jak PiS wykorzystywał środki publiczne i możliwości wynikające ze sprawowania władzy bezpośrednio na rzecz kampanii wyborczej – powiedział szef rządu. – Mogę powiedzieć z wielką satysfakcją, że ta praca, która polegała na rzetelnym udokumentowaniu PiS-owskich win i nadużyć, przyniosła efekt – dodał.

Zdaniem Tuska, trudno byłoby się spodziewać innego werdyktu PKW po "tak miażdżącym materiale dowodowym". – Prawdziwym problemem polskiej demokracji byłoby, gdyby władza nie ponosiła konsekwencji za czyny, które były widoczne gołym okiem – podkreślił.

– Jestem zadowolony, że neutralna z definicji Państwowa Komisja Wyborcza podzieliła opinię chyba powszechną w narodzie, że nie tylko [politycy PiS – przy. red.] kradli, ale pieniądze, które zawłaszczyli, wykorzystywali do nierównej walki politycznej – stwierdził Tusk.

PiS zapowiada skargę do SN

– Tusk wprowadza system białoruski, reżim, który nie szanuje praw opozycji, który próbuje zniszczyć opozycję w naszym kraju. My będziemy się odwoływać oczywiście od tej decyzji, będziemy składać skargę do Sądu Najwyższego, ale słyszeliśmy wypowiedzi niektórych członków PKW, chociażby Ryszarda Kalisza, które nic dobrego nie wróżą – mówił w czwartek na konferencji prasowej Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego PiS.

Wcześniej wiceprezes partii Mateusz Morawiecki zapowiedział zbiórkę funduszy na kampanię i wejście na drogę sądową.

