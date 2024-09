Groźne wieści zza oceanu

No, może nie wszystko jest rozstrzygnięte, ale – znowu według tychże mediów – Donald Trump najprawdopodobniej przegra wybory. I tak przeczytałem, że „w nowym ogólnokrajowym sondażu wiceprezydent Kamala Harris utrzymuje niewielką przewagę nad byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Wyprzedza go w stosunku 50 do 46 proc. wśród zarejestrowanych wyborców. W kategorii prawdopodobnych wyborców prowadzi 52 do 46 proc”.. Podkreślam, że źródłem tych danych są dokładnie te same media, które od miesięcy uczestniczą w zorganizowanej kampanii nienawiści wobec Trumpa, nie mogą być zatem, ani one, ani wykonujące na ich zlecenie badania sondażownie, bezstronne i wiarygodne. Opowieści o nagłym skoku poparcia dla Harris, polityk wcześniej bezbarwnej i bez żadnych widocznych osiągnięć, robią bardzo dziwne wrażenie. Jakby ktoś przełożył wajchę. Jakby z dnia na dzień ktoś postanowił zrobić z niej postać wybitną i charyzmatyczną.