Kierwiński: Są decyzje oczywiste w życiu człowieka

Premier Donald Tusk ogłosił w piątek, że pełnomocnikiem rządu ds. odbudowy po powodzi zostanie Marcin Kierwiński. – Zadanie jest gigantyczne, będziemy musieli mądrze i szybko rozdysponować miliardy złotych, tak aby trafiły tam, gdzie są naprawdę potrzebne. Jak wiecie, to bardzo skomplikowana struktura wydatków, trzeba współpracy z administracją, ze służbami, z samorządem. Zadanie rzeczywiście wyjątkowe, więc szukałem kogoś, kto jest i ma wykształcenie techniczne, jest doświadczonym politykiem jeżeli chodzi o zarządzanie, ma doświadczenie samorządowe, z sytuacjami kryzysowymi – mówił szef rządu.

Jak podkreślał, osobą która mu się "nasunęła" był niedawny minister spraw wewnętrznych i administracji Michał Kierwiński. – Mały problem polegał na tym, że on jest eurodeputowanym od niespełna 3 miesięcy, ale na pierwszy znak przyjechał tutaj i jutro przystąpi do pracy – oświadczył szef rządu.

– Będzie to ogrom zadań, przekraczający możliwości poszczególnych resortów, wymagający koordynacji na bardzo wielu poziomach – podkreślił. Mówiąc o Marcinie Kierwińskim, Tusk wskazał: – Na mój znak przyjechał i powiedział, że jest do dyspozycji, kiedy mu powiedziałem, że trzeba złożyć mandat (...) po 15 minutach otrzymałem odpowiedź, że jest gotowy do złożenia mandatu eurodeputowanego, czyli będzie członkiem rządu, odpowiedzialnym za odbudowę.

Kierwiński: Wielki zaszczyt

Co na to Kierwiński? "Są decyzje oczywiste w życiu każdego człowieka. To wielkie wyzwanie i wielki zaszczyt. Nikt nie zostanie sam!" – napisał europoseł w serwisie X.

W czerwcowych wyborach do PE Marcin Kierwiński zdobył mandat europosła. Zrezygnował wtedy z funkcji ministra spraw wewnętrznych i administracji. Teraz, gdy powierzono mu stanowisko pełnomocnika rządu, wróci z Brukseli do Polski. Wiadomo już, że mandat w PE przejmie Hanna Gronkiewicz-Waltz, która uzyskała drugi kolejny po Kierwińskim wynik z warszawskiej listy KO. Gronkiewicz-Waltz była na 2. miejscu na liście KO i zdobyła 94 tys. 474 głosy.

