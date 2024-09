Prezydent na terenach powodziowych. "Ból w oczach mieszkańców"

– Ta powódź w miejscowościach górskich przebiega szybko i ludzie zostają z nieszczęściem, którego usunięcie wymaga wiele wysiłków i nakładów – powiedział prezydent. Podziękował służbom za pracę na miejscach, dotkniętych powodzią. – Rozmawiałem z burmistrzem Stronia Śląskiego, nie mogłem tam wjechać. Chce z całego serca podziękować wszystkim służbom, wolontariuszom, ludziom dobrej woli, którzy przysyłają tutaj dary – wskazał.

Przywódca wyraził uznanie dla pracy rządu: – Ogromnie dziękuję ministrowi obrony narodowej za decyzję, żeby wojska inżynieryjne się w Głuchołazach zjawiły z całym swoim sprzętem. Dziękuję przedstawicielom rządu na czele z panem premierem.

Prezydent podziękował również polskiemu episkopatowi, który podjął decyzję o przeprowadzeniu w kościołach zbiórek dla osób poszkodowanych w powodziach. Przekazał, że postara się jak najszybciej podpisać decyzję o powołaniu Marcina Kierwińskiego na stanowisko pełnomocnika ds. odbudowy po powodzi.

Andrzej Duda zaapelował o dostarczenie osuszaczy przemysłowych do miasta, zniszczonego w powodzi

Prezydent powiedział, że jego Kancelaria podjęła oszczędności. – Przekazaliśmy kwotę 3 mln złotych do ministra finansów, by wykorzystać te środki do pomocy terenom dotkniętych powodzią – poinformował.

– Nic nie uspokoi serca, gdy się widziało ten straszny ból w oczach mieszkańców – powiedział prezydent, apelując o pomoc dla powodzian. Andrzej Duda ponownie podziękował służbom za zaangażowanie na miejscu.

Prezydent: Byliśmy cały czas w kontakcie

Andrzej Duda zapytany, dlaczego pojawił się na miejscu powodzi dopiero sześć dni po tragedii, odpowiedział, że na miejscu znajduje się premier oraz ministrowie, którzy są zwierzchnikami służb. Prezydent podkreślił, że jego obecność w tym czasie nie była potrzebna i mogłaby tylko przeszkadzać

– To w gestii premiera i rządu są wszystkie służby. Prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, ale swoje zwierzchnictwo wykonuje poprzez ministra obrony narodowej. Ja byłem z nim cały czas w kontakcie. Minister Jacek Siewiera tu był od początku – zaznaczył.

Andrzej Duda opowiedział również o rozmowie, jaką odbył z prezydentem Czech, Petrem Pavlem. – Zastanawialiśmy się nad tym, co zrobić, żeby jeszcze lepiej przygotować się na powodzie. Mówiłem mu, że ten zbiornik Racibórz świetnie spełnił swoją rolą. Pytanie zatem, czy jesteśmy w stanie zbudować więcej takich ratunkowych rezerwuarów. Rozmawialiśmy również o tym, że moglibyśmy być z prezydentem patronami takiej konferencji eksperckiej polsko-czeskiej – wskazał prezydent RP.

