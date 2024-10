Bilans ofiar powodzi. Tusk o zamknięciu "ponurego rozdziału"

Wtorkowe posiedzenie Rady Ministrów rozpoczęło się od informacji ws. sytuacji popowodziowej. – Jest to dobry moment, aby ostatecznie zamknąć ten zły rozdział, jakim była licytacja niektórych środowisk ws. ofiar śmiertelnych. Udało nam się uniknąć tragedii na większą skalę. Mówimy ciągle o dziewięciu ofiarach śmiertelnych wykrytych na terenach powodziowych – powiedział premier.

– W tej grupie jest najprawdopodobniej obywatelka Czech, która zginęła jeszcze po stronie czeskiej, i obywatel Niemiec oraz siedmioro obywateli polskich – poinformował szef rządu. – Chciałbym, żeby wreszcie dotarło do tych wszystkich, którzy chcieli z tego robić brudną politykę, że szerzenie dezinformacji o setkach zabitych i jakimś ponurym działaniu rządu, które miało na celu ukryć te fakty, nikomu nie przyniosło ulgi – stwierdził Donald Tusk. – Mam nadzieję, że już definitywnie zamknęliśmy ten ponury rozdział w polskiej polityce, jakim były tego typu spekulacje i dezinformacje – podkreślił.

Walka ze skutkami powodzi

Premier zapowiedział, że Rada Ministrów przyjmie uchwałę, która pozwoli koordynować działania związane z usuwaniem skutków powodzi. – To pozwoli ministrowi Marcinowi Kierwińskiemu skuteczniej koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby one trafiały w sposób optymalny i uzgodniony z miejscowymi środowiskami. Nikomu nikt nie będzie zabierał kompetencji. Rolą ministra Kierwińskiego jest koordynowanie, ułatwianie nam jako zespołowi tej pracy – przekazał Tusk. Szef rządu poinformował również, że powstanie zespół ds. odbudowy po powodzi. – Będzie organem pomocniczym Rady Ministrów i będzie wspierał ministra Kierwińskiego w codziennym zarządzaniu tym dramatycznym problemem – zaznaczył.

Głos zabrał także Marcin Kierwiński. – Zasiłki pomocowe wypłacane są na bieżąco. Wojewodowie wypłacili już ok. 200 mln zł. Do wypłaty czeka kolejne 13 mln zł. Najpóźniej jutro te pieniądze trafią do poszkodowanych – oznajmił pełnomocnik rządu.

