"Przewrót na wiosnę". Dziwny wpis Tuska wywołał falę komentarzy

"Kiedy słyszę polityków PiS zapowiadających jakiś przewrót na wiosnę, wiem, że to tylko histeria przegranych. Ważne, żeby nie była zaraźliwa" – napisał w niedzielę na portalu X premier Donald Tusk.

Nie wiadomo, do jakich rzekomych zapowiedzi polityków Prawa i Sprawiedliwości odnosi się szef rządu.

"W szeregi PO wkradło się zwątpienie"

Wpis Tuska wywołał falę komentarzy. "Spokojnie, przewrotu w rządzie nie zorganizuje wam nikt z zewnątrz. Przewrót waszego rządu zorganizują wam takie osoby Nitras, Kierwiński, Zielińska, Hennig-Kloska i małżeństwo Myrchów. Już niedługo ludzie będą mieli was serdecznie dosyć. Wtedy będzie przewrót" – ocenił poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

"Taki wpis świadczy o tym, że w szeregi PO wkradło się zwątpienie" – skomentował prezes Fundacji Republikańskiej Marek Wróbel.

"Jeśli miałbym pana działalność na tym portalu podsumować jednym słowem, to właśnie histeria pasuje tu najbardziej" – napisał użytkownik Zygfryd Czaban.

"Panie premierze, a jakiś błyskotliwy wpis na temat pańskiego wiceministra i jego żony?" – zapytał jeden z internautów, odnosząc się do kontrowersji wokół wiceszefa Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusza Myrchy i jego żony, poseł Koalicji Obywatelskiej Kingi Gajewskiej.

"Oho, Tusk się boi, że jego sługusy w końcu się zorientują, że pomagają utrzymywać u władzy gościa, który nie ma żadnej większości ani w Sejmie, ani w społeczeństwie" – stwierdził Paweł Rybicki.

"Czyli jednak obawy są" – wskazała poseł PiS Anita Czerwińska.

"Ta władza zostanie odsunięta"

W poniedziałek Dariusz Barski próbował wejść do siedziby Prokuratury Krajowej, aby pełnić swoją funkcję, nie został jednak wpuszczony. Wyrok Sądu Najwyższego mówi, że powołanie Barskiego na stanowisko prokuratora krajowego było prawidłowe. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny Adam Bodnar nie uznał tego orzeczenia.

To, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości, jest bacznie obserwowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera zapowiedział, że głowa państwa podejmie działania w celu "uratowania elementarnego porządku naszego kraju". – Pierwsza rzecz to jest wezwanie do przestrzegania konstytucji i fundamentów funkcjonowania naszego państwa. (...) A jeżeli te działania będą potęgowane, będzie to groziło rozchwianiem naszego państwa, to są inne możliwości demokratyczne, które doprowadzą do tego, że ta władza zostanie odsunięta – powiedział Dera.

