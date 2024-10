"Umieszczacie w spółkach dilerów czy ćpunów?". Burza w Sejmie

Szef PZU Ukraina Maciej Szyszko stracił stanowisko po tym, jak ukraińska straż graniczna wykryła w jego samochodzie narkotyki. Do sprawy nawiązał Radosław Fogiel podczas piątkowych obrad Sejmu.

– Wczoraj dowiedzieliśmy się, że nominat tej władzy, tłusty kot Tuska, prezes PZU Ukraina został zatrzymany za posiadanie narkotyków. Pies wykrył u niego narkotyki, kiedy przekraczał granicę. To są wasze kadry, kogo wy umieszczacie w spółkach skarbu państwa, dilerów czy ćpunów? – mówił Radosław Fogiel w Sejmie.

– Szanowni państwo każdy kolejny dzień przynosi nowe rewelacje. Dzisiaj dowiadujemy się Urszula Rogóż-Bury, żona byłego posła Jana B. oskarżonego o korupcję, została wicedyrektorem KOWR w Rzeszowie. Partyjniactwo, kompromitacje i człowiek, który przemyca narkotyki, tak wygląda polityka w spółkach skarbu państwa tego rządu – kontynuował.

Jego wystąpienie wywołało falę oburzenia po stronie rządzących posłów.

Jest dymisja Szyszki

Centrala PZU potwierdziła, że Maciej Szyszko został odwołany. – Dymisja jest spowodowana utratą zaufania do wymienionego menedżera – przekazał Zbigniew Baranowski, dyrektor do spraw relacji z mediami w PZU. Szyszko kierował PZU Ukraina od lipca 2024 roku. Wcześniej od 2019 do 2023 pracował w ERGO Insurance i ERGO Lietuvoje, a jeszcze wcześniej od 2018 do 2019 r. w ERGO Russia w Moskwie.

"Prezes PZU Ukraina, człowiek Tuska, złapany na granicy za przemyt narkotyków. Miało być pięknie, fachowo i apolitycznie, a jest powrót starych układów i tych samych patologii" – skomentował były szef MAP Jacek Sasin.

Na Ukrainie PZU, czyli państwowa firma ubezpieczeniowa, działa poprzez swoje spółki zależne. "Niebankowa grupa finansowa Grupa PZU Ukraina świadczy kompleksowe usługi ubezpieczeniowe dla ukraińskiego konsumenta i jest częścią polskiej spółki PZU – jednej z największych grup finansowych w Europie Środkowo-Wschodniej o ponad 200-letniej historii. Klientom oferujemy pełen zakres usług (ubezpieczenia ryzyka i ubezpieczenia życia) w 85 biurach w Ukrainie" – czytamy na stronie PZU.

