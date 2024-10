Sporu nie ma

Wtedy jednak pamiętliwi a podstępni internauci odpalili dość świeży filmik z Donaldem Tuskiem, na którym mówi, co następuje: „Jednym z elementów strategii migracyjnej będzie czasowe, terytorialne zawieszenie prawa do azylu”. Stop. Zwolennicy Donalda Tuska obawiają się, że w najbliższych dniach Tusk może napaść na Tuska, a zawstydzające sceny rękoczynów przedostaną się do Internetu. Stop.