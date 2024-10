"Stał się faworytem". Zwrot ws. kandydata PiS na prezydenta

W Prawie i Sprawiedliwości od dawna trwają dyskusje na temat tego, kogo partia powinna wystawić w wyborach prezydenckich. Jako potencjalni kandydaci najczęściej wymieniani są: prezes IPN Karol Nawrocki; były wojewoda łódzki i mazowiecki, a obecnie europoseł Tobiasz Bocheński; były minister obrony narodowej, a obecnie przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak oraz były szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Wszystko wskazuje na to, że kandydat zostanie wyłoniony w prawyborach. O takiej ewentualności mówił prezes partii Jarosław Kaczyński.

Jednak Czarnek?

Jak donosi "Polityka" w ostatnich tygodniach do grona kandydatów dołączył Przemysław Czarnek. Według autora artykułu, sytuacja w Prawie i Sprawiedliwości ma być "dynamiczna", a scenariusz z byłym ministrem edukacji jako kandydatem na prezydenta – coraz bardziej prawdopodobny.

Co ciekawe, podobne doniesienia przekazał także "Newsweek". W opublikowanym we wtorek artykule tygodnik pisze o Czarnku jako "najnowszym faworycie" w wyścigu o nominację PiS w wyborach prezydenckich. Sygnały o wystawieniu byłego ministra do walki o Pałac Prezydencki mają napływać z partii już od tygodnia oraz być "wręcz natarczywe".

"Według informacji, do których dotarł «Newsweek» Czarnek był dwa razy przepytywany przez zespół Mariusza Błaszczaka i Elżbiety Witek. Raz parę miesięcy temu, a drugi w ostatnich dniach. Dziś jest uznawany za faworyta w wyścigu o nominację na kandydata. Czarnek był też badany w sondażach zlecanych przez Nowogrodzką" – pisze "Newsweek".

Sam polityk mówił wiele razy, że nie zamierza startować w wyborach prezydenckich. Czarnek wskazywał, że może wystartuje w przyszłości, ale nie w przyszłym roku.

