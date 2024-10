Jak powinien zachować się nauczyciel, gdy uczniowie "oddolnie" chcą zorganizować "tęczowy piątek"?

Organizacje wspierające postulaty lobby LGBT zachęcają do organizowania w szkołach tzw. tęczowych piątków. Nie budzi wątpliwości, że wejście do szkół wolontariuszy takich organizacji wymaga uprzedniej zgody dyrektora szkoły poprzedzonej uzyskaniem pozytywnej opinii rady szkoły lub placówki (jeżeli została powołana) oraz rady rodziców, co wynika wprost z art. 86 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe.

Co jednak w sytuacji, gdy fizycznie do szkoły nie wchodzi przedstawiciel organizacji pozarządowej, a wydarzenie chce zorganizować grupa uczniów?

"Tęczowy piątek" w szkołach

Marek Puzio, starszy analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris, zauważył, że niepełnoletni uczniowie znajdują się w szkole pod opieką nauczycieli, którzy odpowiadają za realizację podstawowych funkcji szkoły: działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej (art. 6 pkt 1 Karty Nauczyciela). Nie może być zatem tak, że uczniowie narzucają szkole organizacje pewnych wydarzeń, ponieważ to szkoła ponosi odpowiedzialność za to, jakie treści są przekazywane uczniom na jej terenie.

Szkoła ma obowiązek współpracować z rodzicami uczniów (art. 44 ust. 2 pkt 4 Prawa oświatowego), którym przysługuje pierwszeństwo w wychowaniu swoich dzieci wg własnych przekonań, w tym w sferze moralnej i religijnej (art. 48 ust. 1 oraz 53 ust. 3 Konstytucji RP). Ponadto szkoły realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców (art. 26 ust. 1 Prawa oświatowego). Co istotne program ten jest uchwalany przez radę rodziców, reprezentującą ogół rodziców uczniów, w porozumieniu z radą pedagogiczną (art. 84 ust. 2 pkt 1 Prawa oświatowego).

Organizowanie wydarzeń, takich jak "tęczowy piątek" powinno zatem wpisywać się w założenia programu wychowawczo-profilaktycznego obowiązującego w szkole. Jednocześnie należy pamiętać, że kwestie dotyczące zakazu dyskryminacji, szacunku i równego traktowania drugiego człowieka, niezależnie od jego poglądów, mogą być przekazywane uczniom również w inny sposób, niekoniecznie w ramach "tęczowego piątku", nawiązującego mniej lub bardziej otwarcie do postulatów lobby LGBT.

Co więcej, "tęczowy piątek" nie jest akcją organizowaną całkiem oddolnie przez uczniów. W tym roku za jego koordynację odpowiada pozarządowa fundacja GrowSpace, która zachęca uczniów do korzystania z dostarczanych przez nią materiałów w szkole w ramach "tęczowego piątku". Taka sytuacja daje podstawy do zastosowania również w tym przypadku procedury z art. 86 ust. 2 Prawa oświatowego, którego istotą jest to, żeby uczniom podczas pobytu w szkole nie były przekazywane treści przez podmioty zewnętrzne bez porozumienia z radą rodziców. Niewykluczone także, że starsi uczniowie mogą być zarazem wolontariuszami organizacji pozarządowych wspierających "tęczowe" lobby.

Używanie przez uczniów, chcących zorganizować w szkole "tęczowy piątek", materiałów nadesłanych lub wyprodukowanych przez organizację zewnętrzną powinno być poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii rady rodziców.

