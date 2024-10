"Ofensywa lobby LGBT w polskich szkołach". Ordo Iuris ostrzega przed zbliżającym się wydarzeniem

"Tęczowe piątki" to akcja mająca dawać wyraz "tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej". Tymczasem, jak ostrzega Ordo Iuris, "tęczowy piątek" może stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dziecka.

Zagrożenie dla młodych

Jak pisze Ordo Iuris, „tęczowy piątek", organizowany w szkołach, pod hasłami „równości" i „tolerancji", niesie ze sobą ideologiczny przekaz oparty na założeniach ideologii gender i może stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychoseksualnego dziecka.

Narracja, z jaką podczas "tęczowego piątku" spotykają się młodzi ludzie może doprowadzić do powstania u niektórych z nich rozterek co do własnej "orientacji seksualnej” czy "tożsamości płciowej”, a przez to do zaburzenia ich niezakłóconego rozwoju psychoseksualnego. Jest ona zarazem nierzadko sprzeczna ze światopoglądem rodziców uczniów, naruszając ich prawo do wychowania i nauczania moralnego i religijnego swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Prawnicy Ordo Iuris przypominają, że każdy rodzic ma prawo sprzeciwić się uczestnictwu swojego dziecka w tego typu wydarzeniach.

– Dyrektorzy szkół zobowiązani są do przestrzegania gwarantowanej Konstytucją, zasady pierwszeństwa wychowawczego rodziców. Dlatego rodzice uczniów powinni być poinformowani o ewentualnej organizacji w szkole ich dzieci akcji takich jak "tęczowy piątek”. Rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec udziału swojego dziecka w tego rodzaju wydarzeniu – powiedział radca prawny Marek Puzio, starszy analityk Instytutu Ordo iuris.

Odpowiedzią na działania lobby LGBT jest inicjatywa Centrum Życia i Rodziny – "Szlachetny piątek". Ma ona na celu promowanie wśród młodzieży wartości takich jak szlachetność, czystość i wierność. Centrum zachęca uczniów do przyjścia tego dnia do szkoły w białym ubraniu, a rodziców do wsparcia tej inicjatywy wśród dzieci.

