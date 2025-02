Gazprom ustanowił rekord dostaw gazu do Europy przez kraj NATO

Po wstrzymaniu dostaw gazociągami Jamał-Europa i Nord Stream oraz zamknięciu rosyjskiego szlaku przesyłu gazu przez Ukrainę w styczniu br., Gazpromowi pozostała już tylko jedna trasa do Europy – przez Turcję o przepustowości 15,75 mld m3 rocznie.

Według danych Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Gazu (ENTSOG) w lutym 2025 r. dostawy rosyjskiego gazu przesyłane rurociągiem Turkish Stream do Europy wzrosły o 30,7 proc. w ujęciu dobowym do 55,8 mln m3 dziennie z 42,7 mln m3 w lutym 2024 r. Licząc miesiąc do miesiąca dostawy wzrosły o 10 proc. (w styczniu było to 50,6 mln m3 dziennie).

Gazociąg z Rosji do Turcji to ostatni przyczółek Gazpromu w Europie

Łącznie eksport Gazpromu do Europy za pośrednictwem gazociągu Turkish Stream w lutym br. wyniósł ok. 1,56 mld m3, w porównaniu do 1,24 mld m3 rok wcześniej. W styczniu, według obliczeń Reutera, było to 1,57 mld m3. Dostawy Gazpromu do Europy w 2024 r., zdaniem agencji, wzrosły o 13 proc. do 32 mld m3 gazu z 28,3 mld m3 rok wcześniej.

W szczytowym okresie eksportu rosyjskiego gazu przez Gazprom w latach 2018-2019 dostawy do Europy przekraczały 175-180 mld m3, co stanowiło ponad 80 proc. całej sprzedaży gazu do krajów spoza Wspólnoty Niepodległych Państw.

W 2023 r. Gazprom sprzedał do krajów spoza WNP zaledwie 69 mld m3 gazu, najmniej od 1985 r. Dostawy do Europy skurczyły się do 28 mld m3, czyli poziomu z drugiej połowy lat 70. XX wieku.

Wydobycie gazu spada

U schyłku ZSRR Gazprom produkował ponad 600 mld m3 gazu rocznie. Na początku XXI wieku było to 520 mld m3 rocznie. W 2012 r. produkcja spadła poniżej 500 mld m3, a po aneksji Krymu – do 420 mld m3.

W kolejnych latach Gazprom zwiększył produkcję do 515 mld m3 w 2021 r. Jednak inwazja Rosji na Ukrainę i nieudana próba "zamrożenia Europy" mocno pogorszyła sytuację koncernu, który dysponuje największymi potwierdzonymi złożami gazu na świecie. W 2023 r. wydobycie spadło do 359 mld m3 – to najmniej w całej historii koncernu.

Gazprom, który wcześniej ujawniał dane dotyczące eksportu dwa razy w miesiącu, na początku 2023 r. zaprzestał ich publikowania.

Czytaj też:

Europa kupiła od Rosji rekordową ilość gazu LNG