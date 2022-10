Nie tęczowy, ale Szlachetny Piątek. Już 28 października załóż biały element garderoby

Centrum Życia i Rodziny ogłosiło akcję "Szlachetny Piątek". To odpowiedź na działania środowisk LGBT. W piątek 28 października w polskich szkołach po raz kolejny zorganizowany zostanie "tęczowy piątek", jako wyraz "tolerancji dla osób o odmiennej orientacji seksualnej".

CŻiR zwraca uwagę, że aktywiści LGBT szczególnie koncentrują swoją uwagę i kierują swój wzrok ku dzieciom i młodzieży. Dlatego też "tęczowy piątek" organizowany jest w szkołach. "Tego dnia młodzież jest zachęcana, by pod płaszczykiem tolerancji manifestować w swoich szkołach sympatię z ideologią, która cechuje się: egoizmem, niepohamowaną rozwiązłością i szukaniem szczęścia w doznaniach u nowych partnerów oraz dokonywać tzw. coming outów, czyli ujawniać przed rówieśnikami swoją odmienną orientację seksualną" – czytamy na stronie szlachetnypiatek.pl.

Nie tęczowy, ale Szlachetny Piątek

Centrum Życia i Rodziny zachęca, by tego dnia dać świadectwo i zamiast kolorów tęczy, ubrać białe części garderoby. Do udziału w akcji zaproszeni są wszyscy, nie tylko dzieci i młodzież. "Niezależnie od tego, czy jesteś młody, dojrzały czy sędziwy – zademonstruj tego dnia, że liczą się dla Ciebie wartości przeciwne ideologii LGBT: szlachetność, czystość i wierność. Pokaż to kolegom w szkole. Pokaż swoim uczniom. Pokaż współpracownikom. Że nie chcesz podążać za tą ideologią narzucaną przez organizacje LGBT" – zachęcają organizatorzy.

CŻiR zachęca, by w piątek 28 października:

ubrać na siebie biały element garderoby

przypiąć do ubrania lub włosów biały detal

udostępnić/opublikować zdjęcie w bieli.

